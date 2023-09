Jak łatwo wydłużyć życie? Poświęć kilka minut dziennie na to ćwiczenie

Okazuje się, że różne wypowiedzi ekspertów prowadzą do wniosku, iż umiejętność stania na jednej nodze może być… zaskakująco istotna dla kwestii związanych ze zdrowiem. Kluczowe są m.in. wypowiedzi Michaela Mosleya, lecz to nie wszystko!

Podobno ważna zasada brzmi mniej więcej tak, że osoby, które nie potrafią ustać na jednej nodze przez 10 sekund, mogą mieć aż dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo zgonu na przestrzeni 10 lat! A przynajmniej możemy przeczytać o takich badaniach naukowych, które są przedstawiane w sieci m.in. na stronie The Guardian.

Ta informacja dotarła w 2022 roku także do Polski, a pisało o tym m.in. RadioZET.pl w artykule pod tytułem: „Zrób ten prosty test, by sprawdzić, czy grozi ci przedwczesna śmierć”. W treści zaznaczono, iż niezdolność do stania na jednej nodze przez 10 sekund, może się wiązać z większym ryzykiem śmierci, a przyczyny wspomnianej śmierci mogą być różne, ponieważ problemy z utrzymaniem równowagi mają być jednym z pierwszych objawów pogarszającego się stanu zdrowia.

Czy warto ćwiczyć równowagę?

W związku z tym, że ocena równowagi niekoniecznie będzie rutynowym badaniem wykonywanym w gabinetach lekarskich, teoretycznie ludzie mogą to sprawdzać samodzielnie. Tylko co zmotywuje nas do tak nietypowej czynności? Jak to często bywa, odpowiedź jest zaskakująco prosta! Otóż na zachętę do częstszego stania na jednej nodze, mamy wypowiedzi, których autorem jest m.in. dr Michael Mosley, człowiek znany z popularyzowania zdrowego trybu życia.

Na łamach BBC Science Focus Magazine możemy przeczytać wpis Michaela Mosleya, starającego się zainspirować swoich czytelników do tego, aby ćwiczyli równowagę. Ekspert przekonuje, że upadki są bardzo częstą przyczyną różnego rodzaju wypadków, a wraz ze starzeniem się, zdolność do utrzymywania równowagi ulega pogorszeniu. W związku z tym, Mosley zachęca do prostego eksperymentu i prosi o to, żeby najzwyczajniej w świecie przetestować swoją stabilność na jednej nodze. Najpierw warto sprawdzić ile wytrzymamy z otwartymi oczami, a później można skusić się na test z zamkniętymi oczami. Wcześniej dobrze jest zdjąć buty, a ręce najlepiej położyć na biodrach.

Swoją równowagę można poprawić, a regularne ćwiczenia będą miały na to pozytywny wpływ. Dzięki temu, zmniejszymy prawdopodobieństwo upadku w codziennym życiu. Druga sprawa to fakt, że badanie opublikowane w BMJ w 2014 roku sugeruje, iż osoby zdolne do dłuższego utrzymywania równowagi na jednej nodze, charakteryzują się wyższym prawdopodobieństwem przeżycia od tych osób, które mają z tym wyraźne trudności. Oczywiście nie każdy będzie przekonany do całej idei, w skrócie sugerującej, że równowaga zwiększa szanse na długie życie, ale nie ma w tym niczego dziwnego, bo z reguły każdy ma swoje zdanie na takie tematy.

