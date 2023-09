Kłopotliwe pytanie w „Milionerach”. Który z tych utworów jest najstarszy?

Teleturniej „Milionerzy” to nie tylko wielkie pieniądze, ale często kłopotliwe pytania. Jednym z takich ostatnich zagwozdek było pytanie muzyczne. Jak poradził sobie uczestnik programu?

Teleturniej „Milionerzy” każdego dnia zbiera przed telewizorami mnóstwo osób, które zza ekranu próbują „pomagać” uczestnikom programu, odpowiadając na zadane przez Huberta Urbańskiego pytania. Żeby zdobyć główną nagrodę, czyli milion złotych należy odpowiedzieć na 12 pytań. Niektóre z nich bywają podchwytliwe. Tematyka jest bardzo różna. Nie brakuje też pytań muzycznych.

Jakiś czas temu wspominaliśmy, że w słynnym programie pojawiło się pytanie o zespół The Beatles. Teraz kolejny uczestnik musiał odpowiedzieć na muzyczne pytanie. W środę 20 września do walki o milion złotych stanął pan Ryszard z Bytomia. Uczestnik jako jedyny poprawnie odpowiedział na pytanie eliminacyjne, następnie bez problemu odpowiadał na zadawane przez prowadzącego pytania.

Muzyczne pytanie sprawiło kłopot uczestnikowi programu

Kolejno przedstawiane pytania nie sprawiały panu Ryszardowi większych trudności. Dopiero przy szóstym pytaniu pojawiły się problemy. Wówczas prowadzący zadał muzyczne pytanie, które okazało się być zagwozdką dla uczestnika teleturnieju.

Aby zdobyć 20 tysięcy złotych, mieszkaniec Bytomia musiał poprawnie odpowiedzieć na pytanie, która z czterech wymienionych piosenek jest najstarsza. A do wyboru były następujące odpowiedzi:

A. „Gimmie! Gimmie! Gimmie!”

B. „Layla”

C. „The Show Must Go On”

D. „Unchained Melody”

Mężczyzna nie miał problemu ze znajomością utworów, jednak nie był pewien co do daty ich powstania. Skorzystał więc z koła ratunkowego „pół na pół”. Po odrzuceniu dwóch odpowiedzi pozostały jedynie odpowiedzi B oraz D. Niestety niewiele to pomogło, ponieważ uczestnik nadal nie miał pewności, co wybrać .Postanowił zdać się na intuicję i wytypował odpowiedź D, czyli „Unchained Melody”.

Był to strzał w dziesiątkę. Utwór „Unchained Melody” z 1955 roku był poprawną odpowiedzią. Dalej „Gimmie! Gimmie! Gimmie!” z 1979 roku, następnie „Layla” z 1971 roku i utwór „The Show Must Go On” z 1991 roku.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!