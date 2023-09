Wydarzyło się coś niezwykłego, ponieważ w Indiach doszło do narodzin dziecka z 26 palcami. Równie ciekawe są opinie członków rodziny, którzy uznają to za dowód inkarnacji.

Miasto Bharatpur jest położone w Radżastanie w zachodnich Indiach. Narodziło się tam dziecko, które ma po 7 palców u każdej dłoni oraz po 6 palców u każdej stopy. Jak donosi m.in. New York Post, lekarze są zdania, że to wada wrodzona, lecz rodzina ma własną opinię na ten temat. Bliscy dziewczynki z 26 palcami twierdzą, że to pokazuje, iż jest ona inkarnacją bogini „Dholagarh Devi”. Nie dość, że jej świątynia znajduje się niedaleko miejsca narodzin dziecka, to jeszcze jej posągi przedstawiają młodą kobietę z kilkoma rękami.

25-letnia matka dziewczynki, Sarju Devi, jest zachwycona! Cała rodzina cieszy się z zaszczytu, jakim jest zostanie odwiedzonym przez ludzkie wcielenie bóstwa. Zagraniczne media donoszą, iż brat Sarju Devi powiedział wprost: „Moja siostra umożliwiła narodziny dziecka z 26 palcami, więc uznajemy to za przykład inkarnacji Dholagarh Devi. Jesteśmy przeszczęśliwi”.

Co to jest polidaktylia?

Na pewno warto szanować różne wierzenia, lecz w ramach ciekawostki można jeszcze przypomnieć o czymś takim, jak polidaktylia. „Polys” oznacza wiele, natomiast „daktylos” oznacza palec, zatem polidaktylia odnosi się do stanu, w którym osoba ma więcej palców, niż miałoby to miejsce w standardowym przypadku. Taka obecności dodatkowego palca lub palców jest możliwa zarówno w przypadku ludzi, jak i zwierząt, a do ukształtowania się nadliczbowych palców dochodzi na etapie rozwijania się płodu.

Polidaktylia jest wadą genetyczną, która może występować samodzielnie lub być częścią innych zespołów wad wrodzonych. Wielopalcowość przyjmuje różne formy, a nadliczbowe palce mogą wystąpić symetrycznie lub też nie. W dzisiejszych czasach leczenie sprowadza się do operacyjnego usuwania dodatkowych palców.

W tej chwili nie ma informacji na temat ewentualnej decyzji rodziców dziewczynki z Indii, tzn. czy będą zainteresowani operacyjnym usunięciem palców, żeby doprowadzić do ich standardowej liczby. Warto dodać, że dziecko jest ogólnie zdrowe.

