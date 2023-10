Influencerka od dziecka była wegetarianką. Mięso odmieniło jej życie

Liz Seibert to modelka, a także internetowa influencerka, która w bardzo młodym wieku została wegetarianką. W końcu dietetyk namówił ją na to, żeby zaczęła się odżywiać w bardziej standardowy sposób. Właśnie dlatego influencerka postanowiła jeść mięso… a potem przeżyła szok!

Ta dziewczyna jest influencerką, która przez zdecydowaną większość swojego życia praktykowała wegetarianizm. Teraz, gdy już przestała unikać mięsa, dzieli się swoimi doświadczeniami z całym światem. Na specjalnie przygotowanym nagraniu, influencerka zaczęła tłumaczyć, że spożywa organy, żeby zobaczyć, czy to poprawi jej stan zdrowia!

Dumnie zapowiada, iż jest w posiadaniu surowej wątroby, lecz tak naprawdę nie ma pojęcia, dlaczego ma w sobie aż kilka dziur. Później influencerka jeszcze raz podkreśla, że przez większość życia w ogóle nie jadła mięsa. Na twarzy regularnie widać obrzydzenie, lecz siła charakteru nie pozwala jej się poddać. Dzielnie zabrała się za krojenie posiłku, potem zważyła niewielki fragmenty, a na koniec powiedziała pewnym tonem: „Zamierzam to zjeść”.

Siła woli godna podziwu. Influencerka dała radę

Była przerażona, w oczach było widać strach, ale w końcu zjadła mały kawałek wątróbki. Influencerka po prostu zacisnęła pięść i wszystko pogryzła. Filmik może dać spory zastrzyk motywacji, gdy tylko zobaczymy, jak bardzo ucieszyła się Liz Seibert – ręce uniesione w geście zwycięstwa, szeroki uśmiech. Na koniec pragniemy przypomnieć, że dziewczyna jest także modelką, a w jednym z nagrań pokazała, co je przed sesją zdjęciową.

Życie jest pełne wyzwań, niezależnie od tego, czy ktoś jest modelką, influencerką, czy na przykład wegetarianką, która zaczyna jeść mięso. Właśnie dlatego dobrze jest zapoznać się z nagraniami od tej nowojorskiej 23-latki. Dziewczyna od zawsze jadła dania wegetariańskie i miała nadzieję, że w ten sposób dba o swoje zdrowie. Jednak jej późniejsze wnioski były takie, iż to właśnie nieodpowiednia dieta mogła być główną przyczyną jej problemów ze zdrowiem. Miała na przykład częste bóle głowy, stany lękowe, a także zespół jelita drażliwego. Właśnie dlatego przerzuciła się na spożywanie mięsa i ostatecznie doszła do wniosku, że to uratowało jej życie.

