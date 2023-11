Mógłby wygrać milion, ale pytania w „Milionerach” uważa za głupawe

Niezwykły wyczyn Artura Baranowskiego sprawił, że niektórzy ludzie zaczęli się zastanawiać, czy ktoś o takiej wiedzy mógłby z łatwością wygrywać inne konkursy? Mamy ważne informacje w tej kwestii, gdyż portal Świat Gwiazd dotarł do znajomych mężczyzny, którzy chcieli zachować anonimowość, lecz przy okazji zgodzili się na przekazanie kilku ciekawostek.

Artur Baranowski unika „głupawych” pytań

Niezwykle ciekawe jest to, iż podobno znajomi podkreślali, że Artur Baranowski raczej nie jest zainteresowany udziałem w innym programie!

Już wcześniej namawialiśmy Artura do udziału w „Milionerach”. Jednak on nigdy nie chciał wysłać zgłoszenia do popularnego teleturnieju. Zależy mu na sprawdzeniu własnej wiedzy, a pytania w „Milionerach” uważa za głupawe. Na pewno go tam nie zobaczycie.

Wszystko sprowadza się do tego, że jak twierdzą znajomi, Artur naprawdę chciał sprawdzić swoją wiedzę, dlatego wybrał „1 z 10”. Do tego jeszcze ceni sobie Tadeusza Sznuka i bardzo chciał go poznać.

Gdybyśmy chcieli wykorzystać te informacje do otrzymania jakichś wniosków, to jedną z możliwych ewentualności jest mniej więcej taki opis sytuacji. Otóż można wyjść z założenia, że osoba o tak nieprzeciętnej wiedzy ma znacznie większe szanse na wygranie takiego programu, jak na przykład „Milionerzy”. Innymi słowy, w tym wypadku jest to sposób na stanie się milionerem, lecz… ta konkretna osoba najpewniej ma zupełnie inne priorytety. Być może Artur Baranowski faktycznie mógłby z łatwością „wygrać swój pierwszy milion”, ale w związku z tym, że trzeba odpowiadać na raczej „głupawe” pytania, lepiej sobie darować tego typu przedsięwzięcie.

Oczywiście bazujemy tu tylko na wnioskach, które zostały oparte na anonimowych źródłach. Mimo tego, trzeba przyznać, że takie podejście do zarabiania milionów jest dość nietypowe. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia ewentualnej niechęci do rozgłosu. Z doniesień wynika, iż Artur Baranowski raczej nie jest człowiekiem, który poszukuje sławy wynikającej z tego typu programów.

