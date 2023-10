Bliźniaczki poślubiły bliźniaków. Ich dzieci to... też bliźnięta

Ludzie często chcą podkreślać swoje indywidualne cechy, a do tego jeszcze zależy im na autonomii. Jednak co w przypadku, gdy akurat zaliczamy się do grona bliźniaków jednojajowych? Druga osoba wygląda niemal tak samo jak my, więc pewnie ze zdwojoną siłą zaczniemy pokazywać swą odmienność? Niekoniecznie! Te bliźniaczki postanowiły ubierać się tak samo, znaleźć sobie takich samych facetów i zamieszkać w tym samym domu.

Brittany i Briana zapewniają, że wiele osób jest w stanie je rozróżnić, lecz zdarzają się wyjątki, bo np. ich dziadek do tej pory się myli. Inna ciekawostka jest taka, że gdy jedna z bliźniaczek miała chłopaka, a ten zapytał: „Czy w wszystko w porządku? Czegoś ci brakuje?”, to w myślach odpowiadała sobie: „Tak, brakuje czegoś niezwykle ważnego! Gdzie jest druga wersja ciebie, dla drugiej wersji mnie?”. W skrócie chodzi o to, że bliźniaczka czuła, iż jej siostra też powinna mieć takiego samego chłopaka.

Coroczny festiwal bliźniaków odmienił ich życie

Całe szczęście, że w Ohio każdego roku odbywa się festiwal bliźniaków. Dzięki temu dziewczyny miały ułatwione zadanie, ponieważ mogły sobie znaleźć dwóch identycznych chłopaków i tym samym spełnić swoje marzenie. Można powiedzieć, że ślub był już tylko formalnością, a bliźniaczki jednojajowe dostały swoich wymarzonych bliźniaków jednojajowych. Lubią opisywać to połączeniem słów „twin”, czyli bliźniak, a także „infinity”, czyli nieskończoność… a więc „twinfinity”. Trzeba jeszcze dodać, że oświadczyny były w tym samym czasie i każdy był ubrany tak, jak drugi bliźniak.

Brittany, Briana, Josh i Jeremy mieszkają pod jednym dachem, a wiele wskazuje na to, że uwielbiają ubierać się w taki sam sposób. To nie koniec, bo w materiale z 2019 roku, dziewczyny wyraźnie zaznaczyły, że chcą „razem zajść w ciążę”, to znaczy w tym samym czasie. Zaczęły się zastanawiać nad tym, czy w pewnym sensie wyjdą z tego bliźniaki, ale w trochę innym znaczeniu – chodzi im o to, że będą efektem miłości ludzi o takim samym wyglądzie.

Bliźniaczki i bliźniacy mają dzieci!

Przenosimy się w czasie i zwracamy uwagę, że zgodnie z ich pragnieniem, dziewczyny zaszły w ciążę w podobnym okresie, a na świat przyszło dwóch chłopców. Są to oczywiście tak zwane „quaternary twins”, czyli maluchy są bliźniakami czwartorzędowymi.

Dwa maluchy to Jett i Jax, a pomimo tego, że są kuzynami… genetycznie można uznać Jetta i Jaxa za rodzeństwo! To właśnie dlatego, że są tzw. bliźniętami czwartorzędowymi. Warto przypomnieć, że bliźnięta jednojajowe mają praktycznie takie samo DNA. W związku z tym, gdy rodzą się dzieci z dwóch par takich samych bliźniąt, to z genetycznego punktu widzenia, efektem jest rodzeństwo. To niezwykła sytuacja, a Brittany, Briana, Josh i Jeremy są przeszczęśliwi.

