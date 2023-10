Przebił autem ścianę komisariatu. W tle "Welcome to the Jungle" [WIDEO]

Mieszkaniec New Jersey dosłownie wjechał swoim samochodem w komisariat. Przedarł się przez ścianę i dumny wyszedł z auta, śpiewając hit legendarnego zespołu Guns N’ Roses. Grozi mu za to bardzo wysoka kara.

Do nieprawdopodobnego zdarzenia doszło w New Jersey. To tam 34-letni mieszkaniec rozpędzonym SUV-em wjechał w komisariat policji. Nagranie ze zdarzenia zostało udostępnione przez tamtejszą policję. Jak relacjonowali funkcjonariusze, sprawca tuż po zdarzeniu miał wysiąść z samochodu i dumnie wykrzykiwać tytuł piosenki „Welcome to the Junge” zespołu Guns N' Roses.

Wjechał samochodem w komisariat. Grozi mu kilkadziesiąt lat więzienia

Incydent miał miejsce w ubiegłym tygodniu, a policja z New Jersey udostępniła nagranie w piątek. Widać na nim jak przez ścianę komisariatu w Independence Township w pewnym momencie przedziera się samochód, demoluje drzwi i wjeżdża do pomieszczenia. Z głośników w aucie miał rozbrzmiewać hit legendarnego zespołu Guns N’ Roses, a sprawca tuż po wyjściu z SUV-a sprawiając wrażenie dumnego z siebie, wykrzykiwał tytuł utworu.

Oskarżony wysiadł z pojazdu i wyglądał, jakby świętował. Gdy funkcjonariusze go zatrzymali, z jego samochodowego radia rozbrzmiewała piosenka „Welcome to the Jungle". – napisał w oświadczeniu prokurator Warren Jamesa Pfeiffera.

Oglądaj

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a w chwili wjechania pojazdu do pomieszczenia, było ono puste.

Jak przekazał prokurator, mężczyzna wyrządził spore szkody i oczywiście za to odpowie. To nie koniec jego problemów. Śledztwo wykazało, że chwilę przed incydentem na policji, 34-latek miał celowo wjechać w bramę garażu domu w pobliskim Liberty Township w New Jersey. Według służb w ten sposób miał nękać lub próbować przestraszyć właściciela domu.

Teraz czeka go sprawa, w której będzie oskarżony o terroryzm. Oprócz tego usłyszał takie zarzuty jak: nękanie, włamanie, napaść z użyciem broni oraz posiadanie jej do celów niezgodnych z przepisami. Jak podają media, za swój czyn grozi mu kara od 30 lat pozbawienia wolności do nawet dożywocia.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!