Co jest nie tak z tym znakiem? Amerykanie jako jedyni tego nie rozumieją

Na TikToku nie brakuje wszelkiego typu filmików. Są też takie, na których ludzie dzielą się różnymi ciekawostkami na temat innych kultur. Zdarza się też, że wyśmiewają zachowania obcokrajowców.

Co jest nie tak z tym znakiem? Tiktokerka wyjaśnia

Jakiś czas temu zainteresowanie wzbudził filmik użytkowniczki prowadzącej konto o nazwie americanmaman. Kobieta na nagraniu zwróciła uwagę na jeden ze znaków na lotnisku. Widzimy na nim strzałkę, świat oraz amerykańską flagę a pod nimi napis „Foreign Passports”, czyli „Paszporty Obcokrajowców”. Niby nie ma w nim niczego dziwnego, jednak jeśli zgłębimy temat, zaczyna się wiele ciekawych wątków. Otóż tiktokerka zwróciła uwagę na zachowania Amerykanów na wspomnianych lotniskach. Tiktokerka w nieco prześmiewczy sposób wyjaśnia, że Amerykanie nie rozumieją, dlaczego na lotnisku są traktowani jak obcokrajowcy. Wyjaśnia, że wielu z nich chciałoby w Europie czuć się jak u siebie i nie być postrzegani jak osoby z innego zakątka świata. Dlatego dziwią się, że to flaga amerykańska jest wyszczególniona. Prowadząca konto tłumaczy, że w jej ocenie Amerykanie jako jedyni mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że są obcokrajowcami, dlatego podjęto decyzję o wyszczególnieniu flagi Stanów Zjednoczonych, aby stawili się na odprawie paszportowej.

Jak tłumaczyła, wielu z nich jest też zszokowana faktem, że w Europie nie mogą płacić w swojej walucie, czyli w dolarach. Ponadto są zdziwieni, że 4 lipca w Europie nie ma tak wielkich obchodów, jak w Ameryce, kiedy to świętowany jest Dzień Niepodległości USA. Tiktokerka zauważa, że to święto jest amerykańskie, a nie europejskie. Użytkowniczka popularnego serwisu podkreśla, że spora część Amerykanów ma o sobie zbyt duże mniemanie.

Źródło: Antyradio/TikTok

