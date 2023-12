Linia lotnicza pomoże osobom otyłym. Otrzymają darmowe miejsca

Opisywany problem nie jest fikcją, natomiast influencerki typu plus-size od dawna starają się nagłośnić sprawę. Jeżeli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, to przypominamy, że w dużym skrócie takie osoby jak np. Jaelynn Chaney, wykorzystują swoją popularność oraz zasięgi, żeby uświadamiać ludzi na temat potrzeb związanych z turystami plus-size.

Jaelynn Chaney nagrywa specjalne filmiki i tłumaczy, że jeśli ktoś jest większą osobą, to potrzebuje mocniejszych krzeseł, a także łóżek o wyższym maksymalnym obciążeniu. Właśnie dlatego hotele na całym świecie powinny o to zadbać, a przy okazji poszerzyć korytarze i przeszkolić personel w spełnianiu potrzeb osób plus-size.

Widać pozytywne efekty uświadamiania społeczeństwa

Coraz więcej ludzi jest skutecznie uświadamianych i zaczyna rozpoznawać szczególne potrzeby osób plus-size, a to przynosi pozytywne efekty. Oczywiście biznesy z całego świata również muszą podjąć stosowne kroki, żeby osobom plus-size żyło się lepiej. Idealnym przykładem jest specjalna polityka wprowadzona przez linie Southwest.

Tiktokerka Kimmy dużo podróżuje, ale jest osobą plus-size, więc jej potrzeby związane z lataniem nie są tak łatwe do spełnienia, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych ludzi. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że Kimmy może odczuwać dyskomfort na pojedynczym miejscu w samolocie. Prawdopodobnie większość osób tylko rozłoży ręce i powie, że Kimmy musi sobie jakoś radzić. Na szczęście linie lotnicze Southwest są mocno wyczulone na bolączki osób plus-size.

W związku z powyższym, Kimmy może liczyć na bezpłatne drugie miejsce siedzące, które zostanie jej przyznane ze względu na fakt, iż ma ciało charakteryzujące się większymi rozmiarami. Dziewczyna nagrała specjalny filmik instruktażowy i pokazuje innym, że uzyskanie dodatkowego miejsca za darmo, nie stanowi najmniejszego problemu w liniach lotniczych, które wspierają osoby plus-size, czyli realizują politykę o nazwie „customer of size” (klient większych rozmiarów).

Na nagraniu widać kluczowy moment, gdy Kimmy wyraźnie mówi, że chce skorzystać ze swojego prawa do „customer of size”. W materiale wideo zaznaczono, że dodatkowe miejsce dla osoby plus-size należy się za darmo. Niestety, lecz nagranie ma także smutną informację, bo taka polityka jest realizowana tylko w liniach Southwest, a zdaniem Kimmy powinno być normą w całej branży. Temat jest na tyle poważny, że informowano o tym nawet w Fox Business, gdzie zaznaczono, iż jeśli istnieje taka potrzeba, to można dostać nie tylko jedno dodatkowe miejsce, ale nawet dwa.

Źródło: Antyradio/TikTok/Fox Business