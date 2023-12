Podsiadło osiągnie sukces za granicą? „Nadal nie rozumiem konceptu”

Youtuber z kanału Alexal_PT opublikował swoją reakcję na utwór Dawida Podsiadły. Jakie były jego wrażenia? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem oraz ciekawym nagraniem.

Warto zaznaczyć, że YouTube stanowi pewnego rodzaju kopalnię filmików z reakcjami na utwory muzyczne. Wcześniej pisaliśmy już o wrażeniach Amerykanina po piosence Sanah, a także o tym, że Amerykanin usłyszał Niemena i z podziwu opadła mu szczęka. Tym razem przyszła kolej na zagranicznego youtubera, który z chęcią posłuchał twórczości Dawida Podsiadły.

„Mori” nie zostało w pełni zrozumiane?

Artyści czasem sięgają po odrobinę boleśniejsze tematy, a za przykład może nam posłużyć choćby fakt, iż Dawid Podsiadło w „Mori” opowiada o śmierci, która ostatecznie nie ominie żadnego człowieka. Ból przemijania to zdecydowanie mniej pogody motyw dla muzyki, a do tego jeszcze możemy mieć trudności z pełnym zrozumieniem przesłania, gdy twórca śpiewa w obcym dla nas języku.

Niestety Alexal_PT miał problemy z automatycznym tłumaczeniem słów piosenki, a to utrudniło mu pełne zrozumienie twórczości polskiego muzyka. Już na początku nagrania mogliśmy usłyszeć: „Cholera, chciałbym rozumieć co on mówi”.

Na szczęście już sama intonacja pozwoliła odgadnąć, że utwór musi poruszać jakąś poważniejszą tematykę. Alexal_PT próbował cierpliwie odszyfrować znaczenie słów zawartych w „Mori”, lecz w końcu sięgnął po tłumaczenie z Google i stwierdził, że utwór skupia się na tęsknocie oraz jest w nim trochę metafor.

