Amerykanin usłyszał Niemena. Z podziwu opadła mu szczęka [WIDEO]

„Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena zrobił ogromne wrażenie na youtuberze z Ameryki. Na jego twarzy natychmiast pojawiło się to, co potocznie określa się mianem „opadu szczęki”. Był w szoku!

Wielcy polscy artyści nadal robią wrażenie na nowych pokoleniach i niekoniecznie musza to być osoby z naszego kraju. Doskonałym przykładem jest materiał wstawiony na YouTube, w którym dokładnie widać moment pełnego zachwytu, jaki spowodował utwór „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena.

Mieszkaniec USA był zachwycony Niemenem

Autor kanału Dereck Reacts nie mógł się powstrzymać i zaczął się kołysać w rytm muzyki oraz udawać, że bierze udział w jej tworzeniu. Krótko mówiąc, po prostu mocno się wczuł w nagranie, którym delektował się za pośrednictwem swoich słuchawek.

Oglądaj

„Dziwny jest ten świat” zyskał ogromną popularność m.in. za sprawą emocjonalnego wykonania, które chwyta ludzi za serca. Co ciekawe, zjawisko nie ogranicza się wyłącznie do Polaków, ponieważ Amerykanin był wręcz oczarowany i pełen podziwu.

Podobno youtuber słuchał tego utworu dosłownie pierwszy raz w życiu, więc jego reakcje mogły przez to zyskać na sile. Najlepsze jest to, iż w pewnym momencie powiedział, że „ten człowiek płonie”, co nie powinno być tłumaczone dosłownie, jako że oznacza tyle, iż ktoś radzi sobie niezwykle dobrze i ciężko go powstrzymać. Później youtuber podkreślił, że głos Niemena jest nieprawdopodobnie dobry. Przy okazji pochwalił również świetną grę na gitarze.

W komentarzach pod filmikiem można przeczytać m.in. wpisy o następującej treści:

Polski idol wielu pokoleń Polaków, niepowtarzalny głos, super

Zawsze mam ciary jak tego słucham, był genialny i niepowtarzalny

Masz polską duszę, brawo

Źródło: Antyradio/YouTube

