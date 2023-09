Do szpitala trafił z bólem i gorączką. W jego brzuchu było 60 przedmiotów

Pewien 35-latek trafił do szpitala z bólem brzucha. Później okazało się, że zdrowotne problemy spowodowane były różnymi ciekawymi przedmiotami, jakie znajdowały się w jego brzuchu. Łącznie było ich 60!

To, z jakimi przypadkami czasami lekarze mają do czynienia, wywołuje nie tylko śmiech, ale także przerażenie. Wiele irracjonalnych zachowań ze strony pacjentów to wynik jakiejś choroby. Niemniej jednak niektóre historie wywołują niemały szok.

Podobna historia miała miejsce w szpitalu Moga Medicity Hospital w Pendżabie w Azji. Do placówki trafił 35-letni mężczyzna, którego od 2 lat regularnie bolał brzuch. To, co okazało się na miejscu, zszokowało nawet lekarzy. W brzuchu Kuldeepa Singha znaleziono 60 różnego rodzaju przedmiotów!

Podczas prześwietlenia rentgenowskiego znaleźliśmy w żołądku medaliony, łańcuszki, nakrętki, śruby, słuchawki i wiele innych przedmiotów. – powiedział Ajmer Singh Kalra, dyrektor szpitala.

Skąd w brzuchu pacjenta znalazło się 60 przedmiotów?

Lekarze często przyjmują dzieci z przypadkami połknięcia drobnych przedmiotów. Jednak połknięcie 60 różnych rzeczy przez dorosłego mężczyznę jest trudne do wytłumaczenia. Dlatego według lekarzy pacjent cierpi na Zespół Pica. Polega ono na obsesyjnym zjadaniu przedmiotów, które nie są jadalne. Wspomniany wyżej pacjent do szpitala trafił również z wysoką gorączką. Jego bliscy rzekomo nie byli świadomi problemu. 35-latek przeszedł trzygodzinną operację, podczas której zespół lekarzy usunął przedmioty. Wśród nich znajdowały się również takie z ostrymi końcami, które poraniły wnętrze brzucha.

Operacja się udała, jednak pacjent obecnie przebywa pod respiratorem w stanie krytycznym.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!