Cyberpunk 2077: Podsiadło z premierowym utworem i teledyskiem [WIDEO]

Widmo Wolności to utrzymany w klimacie szpiegowskiego thrillera dodatek do Cyberpunka 2077. Takie jest też “Phantom Liberty”, odwołujące się do klasycznego dla tego gatunku motywu muzycznego, który to utwór CD PROJEKT RED i Milan Records udostępnili dziś w ramach edycji deluxe oficjalnej ścieżki dźwiękowej Widma wolności. Premierze “Phantom Liberty” towarzyszy również klimatyczny teledysk CGI inspirowany fabułą dodatku do gry Cyberpunk 2077.

Dawid Podsiadło nie tylko użyczył swojego wizerunku i głosu w grze, ale także odpowiada za wykonanie tytułowej piosenki „Phanton Liberty”. Utwór powstał we współpracy z kompozytorami CD PROJEKT RED: i P.T. Adamczykiem (Cyberpunk: Edgerunners, Cyberpunk 2077) i Marcinem Przybyłowiczem (Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon). Całość została nagrana z udziałem Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej.

Dawid to wokalista jedyny w swoim rodzaju. Niesamowicie czuje emocje, które pragnęliśmy tym utworem wyrazić i ubrał je w słowa tak, jak tylko on potrafi. “Phantom Liberty” to utwór słodko-gorzki, piękny, ale też smutny, co Dawid idealnie przekazuje swoim wokalem, a my z Marcinem staramy się podkreślić pełną klasycznych dla gatunku brzmień muzyką. To był kawał ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych w produkcję. Efekt końcowy to piosenka, która, mam nadzieję, jest godnym ukłonem w stronę legendarnych filmów szpiegowskich. Fantastyczne zwieńczenie tej przygody i Cyberpunka 2077, ale także naprawdę mocny utwór, który urzeknie zarówno graczy, jak i entuzjastów i entuzjastki dobrej muzyki. - powiedział P.T. Adamczyk, Senior Composer, CD PROJEKT RED.

Dawid Podsiadło o pracy nad utworem do Cyberpunk 2077 “Phantom Liberty”

Także Dawid Podsiadło wypowiedział się na temat pracy nad utworem. Odniósł się do samej gry i do przebiegu współpracy.

Praca nad utworem do Cyberpunk 2077 “Phantom Liberty” była czystą przyjemnością. Jestem odbiorcą gier wideo przez całe moje życie i nigdy bym się nie spodziewał, że robiąc muzykę kiedyś dotrę do miejsca, w którym te światy się przetną. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim pasjonatom i pasjonatkom z CD PROJEKT RED za to wyróżnienie i możliwość współpracy. Sam utwór od początku miał w zamyśle realizować wizję pasującą do szpiegowskiego thrillera. Sama współpraca przebiegła bardzo gładko, wszystkie nasze propozycje podobały się obu stronom, więc wystarczyło po prostu się spotykać, rozmawiać i cieszyć efektami naszej pracy. Nie mogę się doczekać momentu, w którym usłyszę swój utwór w samej grze, to jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że ta kolejna współpraca nie będzie naszą ostatnią. - powiedział Dawid Podsiadło, autor utworu “Phantom Liberty”.

Premierze utworu “Phantom Liberty” towarzyszy również klimatyczny teledysk. Oficjalna premiera dodatku „Widmo Wolności” miała miejsce 26 września.

Dawid Podsiadło już wcześniej pokazał, że idealnie współgra z klimatem gry. Wcześniej nawiązał współpracę z Netflixem. Nagrał utwór do japońskiego animowanego serialu anime CYBERPUNK: EDGERUNNERS o tytule „Let You Down?”

Tracklista:

I'm a Netrunner Force Projection On the Prowl Bravo Foxtrot Golf Not a Plan, a Man Infiltration Compromised Agent Provocateur Hardest to Be Just Another Weapon The Man In Charge Apex Predators You Can't Hide From Us Contra la Luna Never Looking Back Test of Loyalty Phantom Liberty Crack De Dam Down The Middle Gate K9 Dreams Lost

Dodatek Cyberpunk 2077: Widmo wolności jest już dostępny na konsolach Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz na PC za pośrednictwem sklepów Steam, GOG i Epic Games Store, a także platformy GeForce NOW. Aby zagrać w dodatek, wymagane jest posiadanie podstawowej wersji gry Cyberpunk 2077. Więcej informacji na temat Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności znajduje się na oficjalnej stronie gry, Facebooku i X.

