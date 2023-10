Ta walka z krokodylem podbiła sieć. Później internauci rozpoczęli śledztwo

Dzisiaj jest na to za wcześnie, lecz za mniej więcej dekadę może się okazać, że np. aktorzy filmowi nie będą już potrzebni. Aktualnie zaawansowane algorytmy generują fotorealistyczne obrazy, które często nabierają ludzi i ciężko je odróżnić od fikcji. Sztucznie generowane głosy także imponują, a w połączeniu z odpowiednim filmikiem AI, można kraść tożsamość i udawać kogoś innego. Przykład? Internetowy celebryta MrBeast ostrzegał swoich fanów, że po sieci krąży sztucznie wygenerowany filmik, w którym on sam nigdy nie brał udziału. To zwykły „scam”.

Szalona historia z pizzą i krokodylami

Zostawmy na chwilę temat oszustw i skupmy się na czymś bardziej pogodnym, bo sztuczna inteligencja może służyć do rozrywki! Po sieci krążą zabawne zdjęcia z mężczyzną przy kości, który postanowił zjeść wspólny posiłek z krokodylami.

Historyjka sugeruje, że gdy jeden z gadów zabrał się za konsumowanie kawałka wspomnianej pizzy, mogło dojść do związanego z tym nieporozumienia. Finalnie miała miejsce efektowna walka, a nasz bohater kopnął krokodyla w takim stylu, że nie powstydziłby się tego nawet klasyczny film akcji.

Obrazki zebrały miliony wyświetleń, a przecież ryzykowna sesja zdjęciowa z gadami wcale się nie odbyła. To tylko efekt wpisania odpowiednich komend do generatora obrazków, który został oparty na AI. Skoro już dziś można osiągać takie efekty, a technologia jest dostępna dla zwykłych ludzi, to co dopiero za dekadę lub dwie? Przyszłość na pewno będzie ciekawa, a branża rozrywki może przejść rewolucję.

Na koniec przypominamy, że informowaliśmy jeszcze o seksownej modelce podbijającej internet. Czy jest w tym coś dziwnego? Owszem… dziewczyna tak naprawdę nie istnieje.

