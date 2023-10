Trend na TikToku przeraża. Łamią sobie kości twarzy młotkiem [WIDEO]

Niebezpieczny trend na TikToku przeraża. Internauci pokazują, jak łamią sobie kości młotkiem. Głównie dotyczy to młodych mężczyzn.

TikTok od dłuższego już czasu cieszy się olbrzymią popularnością. Różnorodność filmików sprawia, że chętnie zaglądają tam osoby w różnym przedziale wiekowym. Nie brakuje nagrań z podróży, recenzji jedzenia czy ciekawych porad. Są też internetowe wyzwania, czyli tzw. challenge, które zyskały spore grono zainteresowanych. Niestety niektóre z nich skończyły się tragicznie. Wszystko przez specyfikę wyzwań, które często balansowały na granicy życia i śmierci.

Mimo nagłaśniania niebezpiecznych zachowań użytkowników TikToka i nawoływania do robienia tego samego przez innych internautów wciąż nie brakuje wykonywania przez nich niebezpiecznych zadań, które mają dużo wyświetleń. Ostatnio głośno zrobiło się o trendzie na TikToku, który przeraził internautów.

Użytkownicy TikToka łamią sobie kości młotkiem

Popularność na TikToku zyskuje trend, który dotyczy głównie młodych mężczyzn i przekonuje, że rozbijanie młotkiem kości czaszki to coś absolutnie koniecznego, aby wyrzeźbić sobie linię szczęki. Polega on na wielokrotnym uderzaniu kości, zazwyczaj kości policzkowej i doprowadzeniu do mikrozłamań. W tym celu używają twardych przedmiotów, takich jak np. młotek. Następnie, gdy kość jest już złamana, zostawiają ją w nadziei, że zagoi się ona w taki sposób, aby nadać twarzy atrakcyjniejszy wygląd.

Hasztag #bonesmashing ma 261,9 miliona wyświetleń. Na szczęście wielu internautów używając hasztagu, nie wykonuje tego trendu, a jedynie przestrzega przed nim. Głos w sprawie zabrał także chirurg plastyczny z San Francisco, który poprosił o zaprzestanie niebezpiecznych praktyk.

Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że będę musiał tu przyjść i to powiedzieć, ale proszę, nie łamcie sobie celowo kości twarzy. - mówił w nagraniu na TikToku dr Prem Tripathi.

Ostrzegł, że samodzielne łamanie kości może doprowadzić do tego, że zrosną się nieprawidłowo i spowodują oszpecenie twarzy. Wytłumaczył, że jeśli ktoś chce zmienić wygląd linii szczęki, jedynym rozwiązaniem jest udanie się do specjalisty.

Okazuje się, że brutalna metoda poprawy wyglądu twarzy na TikToku rozpoczęła się już w 2018 roku.

