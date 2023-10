Wojewódzki ostro o Kwiecie Jabłoni: „Jesteście bananową młodzieżą”

Tego się nie spodziewali! Kwiat Jabłoni to popularny zespół w naszym kraju, natomiast Kuba Wojewódzki postanowił zadać muzykom kłopotliwe pytanie. Jakby tego było mało, przy okazji rodzeństwo zostało uznane przez prowadzącego za „bananową młodzież”.

To się naprawdę wydarzyło! Można powiedzieć, że Kuba Wojewódzki zadrwił z Kwiatu Jabłoni, lecz reakcja rodzeństwa była całkiem konkretna. Warto przypomnieć, że w ostatni wtorek muzycy Kwiatu Jabłoni byli gośćmi programu „Kuba Wojewódzki”. Oczywiście tematem rozmów była m.in. najnowsza płyta artystów, ale jak to zwykle bywa, Wojewódzki nie mógł sobie odmówić odrobiny ostrzejszych pytań.

Kwiat Jabłoni to zespół tworzony przez Katarzynę i Jacka Sienkiewiczów, a wielu prawdopodobnie zgodzi się z tym, że niedawno dziennikarz stacji TVN zadał im kłopotliwe pytanie. Mała prowokacja Wojewódzkiego brzmiała następująco:

Jesteście bananową młodzieżą, która wchodzi ze swoimi protest songami do świata młodzieży pokrzywdzonej, trochę wykluczonej. Czy to jest wiarygodne, Kasiu?

Kwiat Jabłoni to bananowa młodzież?

Kuba Wojewódzki wyraźnie podkreślił, że rodzeństwo pochodzi z dobrego domu. Warto jeszcze zaznaczyć, iż mają znanego ojca, co również wkomponowuje się w sugestie, że mieli w swoim życiu trochę ułatwień. Jak ogólnie zareagowała na to Kasia Sienkiewicz? Zapewniła, iż ona i brat nie są tzw. bananową młodzieżą, a następnie wsparła to przykładem z życia:

Ja mieszkam do tej pory w mieszkaniu z dwoma swoimi przyjaciółkami skrzypaczkami i wynajmuję jeden mały pokoik za 900 złotych.

Odpowiedź artystki na zaczepkę, ostatecznie raczej zaskoczyła Wojewódzkiego. Na koniec przypominamy, że Katarzyna i Jacek to oczywiście dzieci Kuby Sienkiewicza, który jest założycielem Elektrycznych Gitar.

