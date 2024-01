Ten test na męskość zyskuje popularność. Wielu mężczyzn go oblało

W sieci pojawia się coraz więcej interesujących sprawdzianów, dzięki którym kobiety i mężczyźni mogą „udowodnić swoją wartość”. Tym razem furorę zrobił keczupowy test dla facetów. O co dokładnie chodzi? Sprawa jest zaskakująco prosta, lecz nie oznacza to, że sam test jest łatwy do zdania.

Jak sprawdzić faceta?

Ludzie oszaleli na tym punkcie, a kobiety sprawdzają tak swoich mężczyzn. Zabawa polega na tym, żeby dać facetowi do posprzątania coś takiego, jak np. rozlany keczup lub sos. Później kobiety często filmują proces sprzątania… bo chcą udokumentować to, czy chłopak sobie dobrze poradził, czy może miał z tym poważne problemy.

Jeżeli facet ma spore kłopoty i zamiast sprawnie ogarnąć problem, najzwyczajniej w świecie zaczyna wszystko nieporadnie rozmazywać, wtedy nie ma powodów do tego, by być z niego dumnym. Czy podoba wam się taka forma testowania mężczyzn w związku? A może pomysł wydaje wam się… jedynie kolejną bezsensowną modą, która ostatecznie nie sprawdzi, czy ktoś jest prawdziwym mężczyzną, czy też nie?

Na koniec przypominamy, że świat oszalał jeszcze na punkcie testu pomarańczy, który pozwala sprawdzać facetów. Ponadto pisaliśmy o tym, że dzieci wchodzą do sklepowych lodówek.

Źródło: Antyradio/TikTok

