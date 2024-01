Jaki to kolor paznokci? Odpowiedź was zaskoczy [WIDEO]

Całkiem nietypowa sytuacja polega na tym, że sporo osób ma trudności z jednoznaczną oceną koloru paznokci tej dziewczyny. Właśnie dlatego postanowiła nagrać specjalny filmik, który jest pewnego rodzaju demonstracją. Odgadniecie barwę paznokci?

Wiesz jaki to kolor? Zielony? Niebieski? Inny?

Dziewczyna tłumaczy, że wybrała kolor, który jej zdaniem można określić jako zielony. Niestety, gdy tylko zapytała o to swoją żonę, okazało się, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Odpowiedź jej małżonki była taka, iż paznokcie są… niebieskie.

To tylko jednorazowa niezgodność? Otóż nie, bo pozostali członkowie rodziny też mieli zróżnicowane opinie. Z kolei w komentarzach pod filmikiem można przeczytać, że zdaniem niektórych osób jest to… niebieski. Zdaniem innej grupki ludzi ma to być… zielony. Natomiast najciekawsze odpowiedzi są mniej więcej takie, że tutaj sprawa jest naprawdę ciężka, bo kolor stanowi mieszankę: „mixture of green and blue”, więc będzie tu trochę niebieskiego, trochę zielonego.

Jedyne co jest tu pewne, to fakt, że opinie są podzielone i całkiem sporo osób nie jest w stanie się zgodzić co do koloru tych paznokci. Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy również o iluzji optycznej, która zdradzi, czy jesteś szczęśliwy. Pisaliśmy jeszcze o bardzo wyjątkowym obrazku.

Źródło: Antyradio/TikTok

