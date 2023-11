Kawa przestała mu smakować, więc zamontował kamery w kuchni. Żona miała plan

Kiedy świat w końcu usłyszał, co knuła niejaka Melody Felicano Johnson, ludzie zwyczajnie nie mogli w to uwierzyć! Warto przypomnieć o tym, jakie niebezpieczeństwo spotkało męża tej groźnej kobiety.

Roby Johnson związał się z „miłością swego życia”, czyli Melody. Niestety, ale człowiek ten nie mógł wiedzieć, że jego relacje z dziewczyną skręcą w tak drastycznym kierunku. Wspomniany Roby Johnson pewnego razu zauważył, że jego kawa smakuje naprawdę dziwnie. Warto dodać, iż pomimo wspólnego mieszkania pod jednym dachem, małżeństwo już powoli się sypało i w tle toczył się rozwód.

Co z tą kawą? Smakuje jak trucizna…

Trzeba przyznać, że w gruncie rzeczy nie brzmi to jak coś naglącego. Kawa smakuje trochę dziwnie? No trudno, może trafiła się gorsza paczka, a może to jakaś inna drobnostka, która miała wpływ na smak? Łatwo zignorować takie bolączki, ale mężczyzna postanowił, że dokładnie to sprawdzi.

Oglądaj

Jak donosi m.in. ABC News, doszło tu do rzekomego otrucia. Mężczyzna zdecydował się na zamontowanie ukrytych kamerek w domu i dzięki temu miał odkryć, że kobieta zaplanowała podtruwanie. Konkretniej mówiąc, miała dolewać wybielacza do ekspresu, żeby tym samym pogorszyć stan zdrowia swojego męża.

Co ciekawe, mężczyzna miał udawać, że wciąż spożywa niezdrowe kawy, lecz w międzyczasie zgłosił sprawę odpowiednim organom. Dodatkowo postanowił kupić specjalny zestaw i poddać płyny testom. Ponadto zainwestował w co najmniej kilka ukrytych kamerek i starał się nagrać jak najwięcej materiałów dowodowych. Potencjalną motywacją do szkodliwego zachowania kobiety, mogła być np. chęć wzbogacenia się na śmierci męża. W całej sprawie bardzo ważnym punktem jest udowodnienie złych intencji żony. Można się tu bronić choćby w taki sposób, że były to jedynie próby… nietypowego czyszczenia ekspresu.

Na koniec przypominamy, iż pisaliśmy również o tym, że 22-latka chce być jak kot. Już usunęła sutki, a teraz doczepi sobie ogon! Wspominaliśmy również o tiktokerze, który uratował polską cukiernię. Mieli kłopoty, a teraz kolejka po smakołyki jest absurdalnie długa.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!