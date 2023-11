Warszawa. Zwabili 20-latka do mieszkania i bestialsko skatowali

W Warszawie doszło do napaści na 20-letniego studenta, który został zwabiony do mieszka, uwięziony, a następnie torturowany. Oprawcy okradli go z pieniędzy, które wydali na alkohol i narkotyki.

Policjantom z Mokotowa udało się zatrzymać trzech mężczyzn, którzy są podejrzani o bestialskie skatowanie studenta. Chłopak po prostu siedział na przystanku w pobliżu ulicy Świętokrzyskiej i był zajęty przeglądaniem swojego telefonu. To właśnie wtedy jeden z przyszłych oprawców wyrwał mu smartfona z dłoni i uciekł.

Podstęp się udał, potem było gorzej

Kradzież telefonu była zaledwie początkiem koszmaru. Podstęp polegał na tym, że drugi mężczyzna podszedł do studenta i zaoferował mu pomoc w odzyskaniu smartfona. Wyjaśnił, że wystarczy udać się do pobliskiego mieszkania, więc student się na to zgodził. Gdy tylko znaleźli w środku, doszło do uwięzienia nieświadomego chłopaka.

Oprawcy wykorzystali sytuację do tego, żeby bestialsko skatować 20-letniego chłopaka i zmusić go do wyjawienia kodu PIN. Student spełnił ich żądanie, lecz w zamian nie mógł cieszyć się uwolnieniem z okropnej sytuacji, a zamiast tego wciąż był bity. Oprawcy dostali się do konta ofiary i wykorzystali ukradzione pieniądze do zakupu alkoholu, a także narkotyków.

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji, Ewa Kołdys przekazała, że sprawcy bestialsko skatowali chłopaka, który doświadczył szarpania, bicia i kopania po całym ciele. W pewnym momencie trzeci oprawca został w mieszkaniu i pilnował uprowadzonego studenta, natomiast pozostali wyszli na zewnątrz w celu wydania kradzionych środków.

Ostatecznie, studentowi cudem udało się uciec z mieszkania, a gdy tylko trafił na patrol policji, udzielono mu pomocy i przewieziono do szpitala. Mokotowscy policjanci dysponowali ograniczonymi informacjami, lecz w końcu zatrzymali dwóch sprawców mających po 19 lat oraz jednego, który jest nieletni. Wszyscy usłyszeli zarzuty i grozi im nawet 15 lat więzienia.

Policja zaznacza, że wydarzenie jest niepokojącym przykładem brutalności i okrucieństwa, jakiego niektórzy ludzie potrafią się dopuścić. Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy także o tym, iż pewien mężczyzna zdecydował się na zamontowanie ukrytych kamerek w domu, dzięki czemu odkrył przerażający plan żony. Informowaliśmy również o chłopaku, który udawał manekina na wystawie, żeby okradać sklepy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!