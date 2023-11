W Poznaniu odbyły się targi rozwodowe. Nie zabrakło… detektywów!

W Poznaniu odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie. Targi rozwodowe to pierwsza taka impreza w Polsce. Uczestnicy mogli zasięgnąć porad detektywów, a organizatorzy zapewniają, że nie nakłaniają do rozwodów.

W Poznaniu 12 listopada 2023 roku odbyła się nietypowa impreza. Po raz pierwszy w kraju zorganizowano targi rozwodowe. Organizatorzy zapewnili, że w ich intencji nie było namawianie do rozwodu. Odwiedzający mogli liczyć na wsparcie i szereg stoisk, w tym m.in. agencji detektywistycznych.

Targi rozwodowe w Poznaniu. Panowie mile widziani

Targi rozwodowe w Poznaniu to inicjatywa zorganizowana pod hasłem „Przejdźmy to razem”. Nie miała na celu zachęcać do rozwodów, a jedynie wspomóc osoby rozwodzące się w tym trudnym dla nich czasie.

Nie, nie promujemy rozwodu, ale chcemy pokazać, że nie jesteś ze swoimi problemami sam. Tak wielu specjalistów przyłączyło się do pomocy, że jesteśmy mega wzruszeni, że żadna osoba nie zostanie bez pomocy i wsparcia - czytamy na facebookowym profilu targów.

Organizatorzy zapewnili, że wydarzenie nie jest tylko skierowane do kobiet. Mężczyźni, którzy przechodzą przez trudny czas, jaki jest związany z rozwodem, również są mile widziani. Na targach swoje stoiska mieli psychologowie, terapeuci, prawnicy i mediatorzy. Nie zabrakło także możliwości uzyskania porady od agencji detektywistycznych. Dodatkowo spotkać można było stoiska m.in. laboratoria oferujące badania na ojcostwo w ciągu doby, a także usługi związane z organizacją imprez porozwodowych. Jak podał Polsat News, w wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Choć uczestnicy stwierdzili, że nazwa z początku może wzbudzać kontrowersje, to zainteresowani otrzymali fachową pomoc.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!