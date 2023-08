Sławny aktor krytykuje Twittera. Elon Musk: „To usuń konto”

Niedawno Elon Musk zapowiedział, że planuje usunąć funkcję blokowania innych kont na X (dawniej Twitter). Ogłoszenie takich planów wywołało liczne głosy krytyki, ponieważ wielu użytkowników platform społecznościowych ceni sobie blokowanie – możliwość zatrzymania wszelkiej komunikacji z innym kontem. Zablokowane konto nie może zobaczyć naszych wypowiedzi, nie może nas śledzić, przesyłać dalej naszych wpisów itd.

Warto jednak zaznaczyć, że X nadal będzie miało dość podobną funkcję, jaką jest wyciszanie. Po wyciszeniu jakiegoś konta, dojdzie do ukrycia jego wpisów, więc nie będziemy musieli ich widzieć. Można powiedzieć, że wyciszenie jest mniej dotkliwą formą blokady – wyciszone konto nadal może nas śledzić i np. zobaczyć nasze wypowiedzi.

Aktor James Woods usłyszał, że ma usunąć konto

Elon Musk ma wielu zwolenników, lecz nie da się ukryć, że ma także licznych krytyków i niemal codziennie ktoś wyraża swoją dezaprobatę. Oczywiście teraz, gdy zapowiedział usunięcie funkcji blokowania, negatywne wypowiedzi uległy nasileniu.

Jedną z ciekawszych interakcji jest fakt, że aktor James Woods („Dawno temu w Ameryce”) zaczął otwarcie krytykować Muska za chęć odebrania możliwości blokowania. Ponadto Woods podkreślił, że wcześniej kibicował Elonowi Muskowi, lecz teraz odnosi wrażenie, iż milioner dba jedynie o zadowolenie reklamodawców i jest „kolejnym chciwym kapitalistą”.

Elon Musk postanowił osobiście odpowiedzieć na względnie długą, krytyczną wypowiedź Jamesa Woodsa. Napisał do niego „To usuń konto”. Trzeba przyznać, że to szorstka odpowiedź Muska, bez przesadnego rozwodzenia się nad tematem. Niektórzy żartują, że pewnie chwilę później Elon Musk zablokował Jamesa Woodsa.

