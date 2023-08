Pielęgniarka przez rok mordowała noworodki. Teraz usłyszała wyrok

Lucy Letby to 33-letnia pielęgniarka, która z zimną krwią mordowała noworodki w szpitalu Chester w północnej Anglii, gdzie wówczas pracowała.

Pielęgniarka została oskarżona o zabójstwo pięciu chłopców i dwóch dziewczynek. Dodatkowo sąd udowodnił jej próbę zabicia kolejnych sześciu dzieci. Miała im podawać insulinę lub wstrzykiwać niewielką ilość powietrza.

Proces trwał ponad 10 miesięcy i teraz usłyszała wyrok.

Pielęgniarka mordująca dzieci skazana

Lucy Letby została skazana przez Sąd Jej Królewskiej Mości w Manchesterze i usłyszała bezwzględne dożywocie, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie.

Bestialskich czynów kobieta dopuszczała się przez około rok czasu, a miało to miejsce między czerwcem 2015 a czerwcem 2016 roku. W 2018 roku natomiast została aresztowana i wszczęto śledztwo w związku z wyższą ilością zgonów na oddziale neonatologii w Countess of Chester Hospital. Teraz usłyszała wyrok.

Od początku sprawy nie przyznawała się do winy. Jednak sędzia James Goss nie miał żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku i jego wysokości.

To były okrutne, przemyślane i cyniczne morderstwa z udziałem najmniejszych i najbardziej bezbronnych osób. - brzmiał fragment wyroku.

Sędzia przy orzekaniu kary zwrócił uwagę na brak wyrzutów sumienia u oskarżonej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!