Megan Fox chce zostać wampirzycą. „Czasem nie czułam się komfortowo”

Mało kto się tego spodziewał, lecz Megan Fox zobaczyła obiecujące możliwości związane z popularną grą Mortal Kombat. Ta produkcja od lat słynie m.in. z niezwykle wysokiego poziomu przemocy. Na ekranie często widać brutalne egzekucje, polegające choćby na wyrywaniu serca, kręgosłupa, a także miażdżeniu kości. Kiedyś gry komputerowe uchodziły za coś niszowego, a teraz nierzadko interesują się nimi gwiazdy Hollywood.

Oglądaj

Co ciekawe, Fox zamierza wcielić się w wampirzycę! Jak sama zaznacza w materiale promocyjnym, naprawdę odnalazła się w tej roli, lecz sesje nagraniowe czasem zmuszały ją do wkraczania na takie obszary, w których nie zawsze czuła się komfortowo.

Megan Fox zostanie Nitarą

Mimo okazjonalnych zgrzytów, Megan Fox podkreśla, że świetnie się bawiła, a użyczenie swojego głosu brutalnej wampirzycy było w jakimś stopniu wyzwalające. Jej zdaniem Mortal Kombat to jedna z najlepszych serii gier w historii. Teraz Fox miała okazję wcielić się w nieśmiertelną Nitarę, co na zawsze przeniosło ją do tego uniwersum, ponieważ wampirzyca będzie grywalną postacią w Mortal Kombat 1 (2023). W związku z tym, NetherRealm Studios przygotowało specjalny zwiastun, mający na celu zachęcić do sięgnięcia po najnowszą odsłonę bijatyki, która jest swego rodzaju rebootem serii.

