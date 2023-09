7 znaków, że jesteś w zdrowym związku. Ile widzisz u siebie?

W każdym związku są lepsze i gorsze chwile. W sieci zdecydowanie częściej można znaleźć tzw. red flagi, czyli czerwone światła, które powinny nam uświadomić, że tkwimy w złej relacji. A co z „zielonymi flagami”? One też istnieją!

W internecie można znaleźć mnóstwo opisów tzw. red flag, czyli w dosłownym tłumaczeniu „czerwonych flag”. To rzeczy, które należy omijać w relacji z drugim człowiekiem. „Red flag” dotyczą nie tylko związków, ale także randek, a nawet relacji przyjacielskiej. Jednym słowem to toksyczne zachowania, których lepiej się wystrzegać.

Takich punktów jest sporo. Podczas gdy wielu psychologów i internautów mówi o swoich typach, wielu zapomina o „green flag”, czyli zielonym świetle do relacji, a takie również istnieją. Jeśli więc zastanawiasz się, czy twój związek ma przed sobą przyszłość, koniecznie przeczytaj poniższe punkty. Świadczą one o tym, że jesteś w zdrowej relacji.

Porozumienie

Podstawą dobrego związku jest wzajemne porozumienie. Wbrew pozorom pierwsze fazy związku mogą przebiegać nad wyraz spokojnie i nadal będzie to dobra relacja. Aby zrozumieć partnera potrzeba czasu. Jeśli uda wam się to osiągnąć lub dążycie do tego, aby budować silną więź, to jesteście na dobrej drodze do fajnego i zdrowego związku.

Komunikacja

Kolejna ważną rzeczą w relacji jest komunikacja. Jeśli lubicie i przede wszystkim umiecie ze sobą rozmawiać, nie unikacie żadnych tematów, nie boicie się wzajemnej oceny i czujecie się przy sobie swobodnie, to macie szansę na stworzenie naprawdę dobrej relacji.

Współpraca

W relacji bardzo ważna jest współpraca. Oczywiście każdy poza związkiem ma swoje życie, jednak jeśli oddalacie się od siebie i nie potraficie razem działać, lepiej przemyślcie czy to ma sens. Natomiast jeśli umiecie znaleźć kompromis i nie macie problemu, aby wspólnie podjąć ważną decyzję to możecie być z siebie dumni. Nie wszyscy to potrafią!

Swoboda

Ten punkt nieco wiąże się z trzecim punktem. W związku ważna jest nie tylko komunikacja, lecz także swoboda, zwłaszcza ta przy wyrażaniu uczuć. Otwarta rozmowa i możliwości mówienia szczerze o tym, co czujemy, to jedna z podstawowych „zielonych flag”.

Wsparcie

Zdrową relację buduje się również poprzez wzajemne wsparcie. Nikt przecież nie chce tkwić w związku, w którym brakuje tak podstawowej rzeczy. Wspólne rozwiązywanie problemów, a nie szukanie winnych i wsparcie w trudnych momentach to kolejny krok do zbudowania trwałej relacji.

Poszanowanie wzajemnych granic

Jeśli obok szczerej rozmowy i wzajemnego wsparcia ustawimy jeszcze poszanowanie własnych granic, mamy prawie idealny przepis na zdrowy związek. Każdy z nas potrzebuje, aby druga strona nas szanowała, także granice, jakie w związku wyznaczamy.

Przewidywalność

Ten punkt może trochę zaskoczyć. Przyjmuje się, że słowo „przewidywalność” to nuda. Trochę prawdy w tym jest, jednak nie jeśli chodzi o związek, a raczej o jego stabilność. Mowa tu o kwestii bezpieczeństwa i zaufania do drugiej osoby. Liczy się przecież to, aby związek był dla nas oparciem i „bezpieczną przystanią”.

I jak, ile z tych punktów widzicie w swojej relacji? Mamy nadzieję, że wszystkie.

