Portugalskie miasto zalane… winem. Pękły zbiorniki z alkoholem

Czerwone wino płynące ulicami jak rwąca rzeka. Brzmi jak wymyślony scenariusz. To jednak nie kadr z filmu a prawdziwe życie. Wypadki zdarzają się wszędzie, także w destylarni. Służby portugalskiego regionu Anadia otrzymały w niedzielę po godzinie 10:00 nietypowe zgłoszenie. W destylarni w miasteczku Levira pękły dwa zbiorniki z winem. W mgnieniu oka alkohol zaczął się rozlewać po ulicach. Wino dosłownie spływało po mieście niczym rwąca rzeka.

Wino mogło spowodować katastrofę ekologiczną

Choć sytuacja z pozoru wydaje się być zabawna i być może wiele osób chciałoby zobaczyć taki widok na ulicy, to płynące wino wcale nie niesie pozytywnych skutków, wręcz przeciwnie - może doprowadzić do katastrofy.

Zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze obawiały się, że wino wpłynie do rzeki Certima znajdującej się nieopodal. To z kolei doprowadziłoby do katastrofy ekologicznej. Czas więc odgrywał tutaj kluczową rolę. Służby natychmiast przystąpiły do działań. Zaczęto odpompowywać alkohol, który następnie wywieziono do oczyszczalni ścieków.

Firma zajmująca się produkcją wina poinformowała, że poniesie odpowiedzialność za zdarzenie, a także pokryje koszty interwencji służb. Poprosili również mieszkańców o podanie ewentualnych szkód, jakie wyrządziło rozlewające się wino. Ponadto pracownicy firmy zostali przydzieleni do sprzątania ulicy po incydencie. Dyrektor destylarni zdradził, że wino ze zbiorników wylewało się przez około godzinę. Zaznaczył, że nie pozostawiło po sobie w miasteczku charakterystycznego zapachu, ponieważ było „dobrej jakości”.

Na ten moment badane są okoliczności zdarzenia. Wypadek nie tylko wyrządził szkody w miasteczku, ale także przyniósł straty firmie.

