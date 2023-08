To kolejny znany przykład bardzo dziwnej zachcianki. Cena nie grała roli, bo pewien Japończyk chciał zostać wilkiem.

Zeppet zostało założone w 1984 roku. Firma od lat skupia się na dostarczaniu wyjątkowych modeli i kostiumów, które następnie trafiają do filmów, reklam, a nawet parków rozrywki. Od zawsze chodziło o to, żeby umożliwić pokazanie czegoś niezwykłego, wręcz nie z tego świata.

Kto by pomyślał, że z ich usług zaczną korzystać zwykli ludzie? Niektórzy klienci Zeppet wcale nie potrzebują efektów specjalnych do filmów, ponieważ są to osoby, które w swym prywatnym życiu pragną przemienić się w coś… zupełnie innego. Niedawno zwracaliśmy uwagę choćby na człowieka-psa, lecz podobnych ludzi jest więcej!

Toru Ueda to znany przykład człowieka-wilka

Jak donosi m.in. LADbible, pewien Japończyk chciał zostać wilkiem. Nie żałował na to pieniędzy, bo przecież na spełnianiu marzeń się nie oszczędza, prawda? Zrobiony na zamówienie, realistyczny kostium dla mężczyzny kosztował prawie 100 tys. zł (23 tys. dolarów).

Jakiś czas temu, Toru Ueda podzielił się wrażeniami i wyznał, że gdy przebiera się w swój kostium wilka, przestaje być obciążony ludzkimi problemami i zaczyna się w pełni relaksować. Nosi przebranie m.in. w domu, bo dzięki temu może zapomnieć choćby o problemach w pracy.

Gdy noszę ten kostium, już nie czuję się człowiekiem, jestem wolny od ludzkich relacji. Zapominam o wszystkich problemach, o zmartwieniach z pracy i innych miejsc. Toru Ueda

Stworzenie wysokiej jakości kostiumu miało wymagać ponad 50 dni, a we wszystkim uczestniczyli doświadczeni specjaliści. To właśnie Zeppet Workshop pomogło spełnić marzenie Toru Uedy. Co ciekawe, firma informowała już o tym, że liczba zamówień od osób, które chcą nosić kostiumy w prywatnych celach… doświadcza wzrostowego trendu.

Mamy zatem firmę, która z założenia powinna udzielać pomocy przy efektach specjalnych na potrzeby showbiznesu. Oczywiście życie to zweryfikowało i od jakiegoś czasu tworzone są także przebrania dla osób, które przede wszystkim szukają ucieczki od bycia człowiekiem.

