Polacy zbudowali elektrownię jądrową w Minecrafcie. Ona… naprawdę działa

Ta akcja promocyjna może mieć pozytywny wpływ na edukację dzieci, które uwielbiają grać w Minecrafta. Wszystko sprowadza się do tego, że w ramach promocji programu Polski Atom, dwóch popularnych youtuberów zabrało się za budowanie wirtualnej elektrowni. Konkretniej mówiąc, jest to Karol „Dealereq” Kutermankiewicz i Mikołaj „Żelazny” Cieślak, którzy… dali radę stworzyć działającą elektrownię jądrową w Minecrafcie!

Projekt został zrealizowany przez agencję gaming marketingu Gameset (Grupa Lifetube) oraz Grupę Defence24 dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Nauka przez zabawę w Minecrafcie

Minecraft cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych graczy. Jakby tego było mało, ta produkcja pomaga rozwijać wyobraźnię i oferuje zaskakujące możliwości. Wielu fanów Minecrafta zapewne ucieszy fakt, że w ramach specjalnie przygotowanej kampanii, popularni youtuberzy opublikowali aż cztery filmy na platformie YouTube, w których można zobaczyć proces powstawania elektrowni jądrowej.

We wszystkim pomógł Jakub Wiech, analityk i ekspert od energetyki, który w prostych słowach opisał kluczowe zagadnienia techniczne. Oferowana przez niego wiedza pomogła stworzyć oraz uruchomić intrygujący obiekt w Minecrafcie.

Paweł Kupisz, Head of Sales and Business Development w Grupie Defence24 skomentował to w następujący sposób:

Zabawa jest jedną z najbardziej skutecznych form nauki. Celem tego projektu było dotrzeć z edukacyjnym przekazem do młodego pokolenia w przyjemny i ciekawy sposób. Dziś czytając komentarza i opinie pod opublikowanymi filmami Dealereqa i Żelaznego możemy śmiało stwierdzić, że cel został osiągnięty. To bardzo udana kampania.

