Amerykanin oczarowany Rzeszowem: „Czuję się jak w Disneylandzie”

Amerykanie zachwycali się Polską już lata temu, a w sieci można znaleźć nagranie, które ma już prawie milion wyświetleń. Chłopak z USA chodził po rzeszowskim rynku i tłumaczył, ze czuje się jak w Disneylandzie:

Te kolory i budynki, a ludzie siedzą na zewnątrz i się relaksują przy piwie… to wygląda nierealnie. Conner Sullivan

Nam może się to wydawać czymś zupełnie normalnym, lecz obywatel Stanów Zjednoczonych doceniał nawet smak piwa. Zabrano go m.in. na testowanie trunków w małym browarze, gdzie doszedł do wniosku, iż jakość jest odczuwalnie wyższa od tego, co pił w USA. W pewnej chwili zaczął nawet żartować:

Jestem w Polsce od 20 minut, ale spróbowałem już 18 piw. Conner Sullivan

Oglądaj

Amerykanie w Polsce czuli się jak w bajce

Przyjaciel Connera mieszka w Nowym Jorku, więc będąc w spokojnej okolicy wypełnionej przyrodą, z uśmiechem na twarzy zaznaczył: „Nie dostajesz tego codziennie… u siebie mam tylko pełno taksówek i samochodów”. Z kolei sam Conner Sullivan stwierdził, że widok małych domków na tle lasu, przypomina mu kadr z pięknej baśni. W pewnym momencie panowie zaczęli nawet robić bliskie ujęcia roślinności, gdy zabrali się za spacerowanie po polanie.

Kilkuletni materiał wideo przygotowany przez Sullivana jest przepełniony dawką pozytywnej energii i zebrał niemal milion wyświetleń. Ludzie w komentarzach czasem piszą po polsku, a innym razem po angielsku. Niektóre z nich brzmią następująco:

Lubię jak Amerykanie się dobrze bawią w Polsce.

Poland is beautiful! Greetings from Romania!

I as a German love Poland. I've been there several times and always loved it! Na zdrowie to our Polish neighbours and see you next time…

Osoby z Polski, Rumunii, Niemiec, Węgier, Danii, Stanów Zjednoczonych, a nawet z Filipin, chętnie zostawiają pozytywne komentarze pod filmikiem Connera Sullivana, który dla wielu z nich jest inspiracją. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, iż nagranie z polskiego metra robi furorę w USA.

