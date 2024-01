Nastolatki pozują do zdjęcia i zasłaniają przy tym twarz. Nietypowy trend ma ważny przekaz

Nastolatki zakrywający twarz na zdjęciach to coraz częstszy widok. Na ten temat głos zabrali eksperci, którzy mówią o ukrytym znaczeniu. Rodzice powinni na to zwrócić uwagę.

W dobie mediów społecznościowych nastolatki, aby zaimponować rówieśnikom, wpadają na przeróżne pomysły. Niektóre z nich kończą się nawet tragicznie. Nie wszystkie jednak mają złe przesłanie. Są trendy pozytywne, ale też takie, które w pewien sposób mają nas chronić lub wskazywać, że coś zostało zrobione bez naszej zgody. W dobie Internetu nietrudno o nasze zdjęcie w sieci. Pół biedy, o ile sami je tam umieścimy. Gorzej, jednak jeśli fotografia pojawiała się bez naszej zgody. Być może przeglądając media społecznościowe, zauważyliście zdjęcia nastolatków, którzy zakrywają dłonią całą twarz lub tylko kawałek np. nos. Dla wielu może to być kolejny nic nieznaczący trend. Jednak prawda jest zgoła inna. Takie zachowanie ma ukryty przekaz.

Dlaczego nastolatki zasłaniają twarz do zdjęcia? Eksperci wyjaśniają

Trend, w którym nastolatki zasłaniają twarz do zdjęcia, znany jest już od dłuższego czasu. Jednak być może dopiero teraz poznano jego prawdziwą przyczynę. O nietypowym trendzie zrobiło się głośno z chwilą gdy do mediów społecznościowych zdjęcie swoich córek wrzuciła Paris Fury żona znanego brytyjskiego boksera. Na wielu zdjęciach jej dzieci zakrywają twarz. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, dlaczego nastolatki pozują właśnie w ten sposób. Media przytoczyły historię pewnej kobiety, która zdradziła, że próbowała zrobić idealne bożonarodzeniowe zdjęcie z rodziną. Podczas gdy wszyscy zapozowali z uśmiechem na ustach, jej syn się zakrywał. Kobieta postanowiła go zapytać, dlaczego tak robi. Oto co odpowiedział:

Robię tak, bo opublikujesz moje zdjęcia w Internecie bez mojej zgody

Głos w tej sprawie zabrali także eksperci. Według pedagogów częściowe zakrywanie twarzy to w pewien sposób pójście na kompromis. Jak zauważają, zdjęcia opublikowane bez ich zgody najczęściej bez żadnego filtra mogą stać się pożywką dla hejterów. Zasłonięcie części twarzy pozwala na obecność na zdjęciu przy jednoczesnym zachowaniu dystansu.

Ważne jest, aby pamiętać, że ta faza jest normalną częścią dorastania, w której poszukiwanie niezależności i ustanawianie osobistych granic są kluczowymi elementami rozwoju POWIEDZIAŁA CYTOWANA PRZEZ THE Sun ekspertka ds. rodzicielstwa, AMANDA JENNER.

Specjaliści sugerują, aby przed opublikowaniem w mediach społecznościowych zdjęcia, zapytać dzieci o zgodę.

Źródło: Antyradio/The Sun

