Masz konto na Netfliksie? Ten komunikat musisz zignorować, to oszuści

Jak donosi m.in. serwis gazeta.pl, oszuści wysyłają wiadomości na skrzynki mailowe potencjalnych ofiar. Ich treść zawiera wzmiankę o tym, że aplikacja wymaga aktualizacji metody płatności. Wszyscy ludzie powinni zachować szczególną czujność!

Podejrzane komunikaty od Netfliksa

Od jakiegoś czasu w internecie pojawiają się zrzuty ekranu podejrzanych wiadomości e-mail od Netfliksa. Zaniepokojeni ludzie odkryli, że wystarczy je przez chwilę przeanalizować, by dojść do konkluzji, że jest to tylko fałszywy komunikat, który ostatecznie może być wyjątkowo szkodliwy.

Cześć, Twoja metoda płatności została odrzucona w ostatnim cyklu rozliczeniowym. Aby móc dalej korzystać z naszych usług, zaktualizuj swoje dane.

Dziennikarze zaczęli przestrzegać, że jeśli ktoś natknie się na taką wiadomość, to powinien mieć na uwadze to, iż najzwyczajniej w świecie może być fałszywa, a wypełnianie formularza skończy się bardzo źle.

Czytasz taki komunikat, a potem widzisz specjalny, czerwony przycisk: „Ponów płatność”. Jeśli zdecydujesz się w to kliknąć, a potem wypełnisz formularz i podasz prawdziwe dane potrzebne do zapłaty… to naciągacze będą mogli pobierać z konta twoje pieniądze. Wyjątkowo niekomfortowa i stresująca sytuacja.

Jakby tego było mało, widać tu również chęć wywierania dodatkowej presji, ponieważ komunikat zawiera jeszcze uwagę o treści: „Pozostał jeden dzień na aktualizację informacji o płatności”. Nigdy nie wykazujcie się pośpiechem przy takich komunikatach i unikajcie naciskania podawanych linków. Jeśli chcecie sprawdzić swoje konto, najlepiej po prostu się na nie zalogujcie swoją standardową metodą (bez klikania w linki z jakichś wiadomości) i tam zobaczcie, czy faktycznie wystąpiły jakiekolwiek nieprawidłowości.

