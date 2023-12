Niemiecka policja podjęła decyzję o publikacji specjalnego materiału wideo, z którego wynika, iż nie chce być ponownie atakowana przez obywateli:

Prosimy o uszanowanie naszej pracy i nieatakowanie nas.

Berlińska policja jest gotowa na sylwestra?

Okazuje się, że w tym okresie funkcjonariusze doświadczają ciszy przed burzą, ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zbliżający się sylwester może być… podobny do zeszłorocznej imprezy. O co konkretnie chodzi? Otóż poprzedni sylwester był przepełniony incydentami, które można uznać za ataki na berlińską policję. Czy tym razem będzie tak samo?

Policjanci z Niemiec też są ludźmi, więc starają się najzwyczajniej w świecie zakomunikować, iż wielokrotne, powtarzające się ataki, które są świadomie wymierzane w ich stronę, to problematyczny temat. Jeżeli istnieje taka możliwość, to berlińska policja preferuje zupełnie inny stan rzeczy, a konkretniej mówiąc chodzi o uszanowanie ich pracy i zaprzestanie swego rodzaju tradycji w formie agresji wymierzonej w funkcjonariuszy.

Warto dodać, że w tym roku miasto zamierza przeprowadzić bardzo dużą, a może nawet największą od lat operację policyjną. Na ulicę wyjdzie około 2,5 tys. dodatkowych policjantów, którzy nie będą wyłącznie z Berlina, bo zorganizowano posiłki z innych miast.

Czy ponownie dojdzie do celebrowania nowego roku w taki sposób, że groźne incydenty z użyciem materiałów pirotechnicznych będą powszechne? Trudno powiedzieć, lecz niemiecka policja zapewnia: „Wspólnie ruszamy do akcji, żebyście mogli bezpiecznie świętować sylwestra. I abyśmy mogli wam pomóc, gdy będziecie nas potrzebować”. Funkcjonariusze proszą jedynie, żeby nie strzelać do nich rakietami, nie rzucać petardami i nie strzelać bronią ze ślepą amunicją.

Źródło: Antyradio/@polizeiberlin/X

