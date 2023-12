W związku ze zbliżającym się końcem roku, Fox News zwraca uwagę na kilka technologicznych innowacji, które okazały się niezwykle intrygujące. Faktycznie jest to zbiór nietypowych wynalazków, ponieważ wśród nich znajdują się choćby pierwsze na świecie dżinsy z wbudowaną poduszką powietrzną.

Poduszka powietrzna w spodniach

Czy dżinsy ze zintegrowaną poduszką powietrzną to… dobry pomysł? Wielu zapewne stwierdzi, iż jest to kolejny obłęd, jakieś nieporozumienie związane z szalonymi czasami, w których przyszło nam żyć. Okazuje się jednak, że np. kurtki z poduszkami powietrznymi to coś, do czego są przyzwyczajeni miłośnicy motoryzacji, więc dżinsy to co najwyżej kolejny krok w tym kierunku.

Szwedzka firma Mo’cycle wymyśliła to w taki sposób, że motocyklista przypina się specjalną linką do ramy swojego jednośladu, a gdy w późniejszym czasie siła naciągu wyniesie około 35 kg, wtedy błyskawicznie dojdzie do przebicia zbiorniczka z gazem i wypełnienia poduszki powietrznej, która chroni biodra, uda i pośladki. Taki dodatek w spodniach może się okazać niezwykle przydatny, jeśli ktoś regularnie osiąga zawrotne prędkości i potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia.

„Latające samochody” dla wszystkich

Motocykliści faktycznie szybko jeżdżą, ale co w przypadku latania? Kolejną ciekawostką jest niewątpliwie wynalazek polskiego inżyniera, który opracował coś na wzór „latającego samochodu”. Jetson One to załogowy oktokopter, w który zainwestował m.in. słynny amerykański raper Will.i.am. Artysta zaznaczył kiedyś, że interesowało go wsparcie misji polegającą na demokratyzacji lotów oraz otwieraniu nieba dla wszystkich ludzi. Kto wie, może taki osobisty środek transportu zainteresowałby nawet św. Mikołaja?

Źródło: Antyradio/Fox News/Mo’cycle/Jetson

