Nowa funkcja Google Maps. Naprawiła częsty problem użytkowników

Google Maps to dla wielu osób prawdziwe wybawienie. Dzięki nawigacji nie muszą martwić się o znajomość danej trasy. Po prostu ustawiają nawigację na określone miejsce docelowe i udają się tam za pomocą wskazówek lektora. Nawigacja przydaje się nie tylko kierowcom, ale także rowerzystom, a nawet osobom idącym pieszo.

Już nie zgubisz zasięgu. Nowa funkcja Google Maps

Mimo wielkiej popularności Google Maps i dużego zadowolenia jej użytkowników są funkcje, które wymagały dopracowania. Wielu kierowców uskarżało się na gubienie zasięgu w takich miejscach jak tunele, gdzie nie dociera sygnał z satelity. To spore utrudnienie, zwłaszcza jeśli tuż za tunelem ukazuje nam się skrzyżowanie, a GPS potrzebuję chwili, aby nas zlokalizować i wskazać drogę. Google Maps otrzymały nową funkcję Beacony Bluetooth. Dzięki niej kierowcy będą mogli odetchnąć z ulgą, bowiem przyczyni się ona do tego, że zasięg złapiemy nawet w tunelach. Beacony Bluetooth nie jest całkowitą nowością – technologię już od dłuższego czasu wspiera należąca do Google’a aplikacja Waze. Obejmuje tunele na całym świecie w tym te w dużych miastach, takich jak Nowy Jork, Chicago, Paryż czy Bruksela, oraz wielu innych.

Program Waze Beacons zapewnia bezproblemową nawigację do kierowców pod ziemią, gdzie nie docierają sygnały GPS, zapewniając usługi lokalizacyjne, zwiększone bezpieczeństwo kierowców i lepszą widoczność zdarzeń w czasie rzeczywistym w tunelu. – można przeczytać na stronie na stronie pomocy technicznej Google

Możliwość korzystania z funkcji pojawiła się w październiku 2023 roku. Teraz jednak jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Docelowo jest wyłączona, więc jeśli chcemy sobie nią pomóc, należy wejść w ustawienia aplikacji „Mapy”, następnie wybrać sekcję „Ustawienia nawigacji”. Później zmieniamy położenie przełącznika przy opcji „Beacony Bluetooth w tunelach”. Konieczne jest zezwolenie aplikacji na „znalezienie, połączenie i ustalenie lokalizacji tego urządzenia”. Dzięki temu nawigacja w naszych urządzeniach będzie nie tylko bazować na położeniu smartfona, ale także w celu nawigacji wykorzysta lokalizację innych urządzeń znajdujących się w pobliżu tzw. beaconów. Aby system był w pełni sprawny, muszą one zostać zainstalowane w tunelach i innych miejscach, które mają problem z sygnałem GPS. Takich urządzeń jest już całkiem sporo. Być może dzięki nowej funkcji w Google Maps będzie ich coraz więcej.

Źródło: Antyradio/Telepolis.pl/Google Maps

