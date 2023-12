Tak teraz oszukują kierowców. Nowa metoda „na zimowe opony” nabierze każdego

Ludzie są różni, a w temacie opon zimowych może się to objawiać w taki sposób, że jedni będą świetnie zorganizowani i z dużym wyprzedzeniem zadbają o należyte przygotowanie, natomiast drudzy… spróbują odkładać temat na ostatnią chwilę. To właśnie wtedy można paść ofiarą oszustów i stracić swoje ciężko zarobione pieniądze.

Metoda „na zimowe opony”? Lepiej zachować czujność!

Serwisy motoryzacyjne coraz częściej ostrzegają przed specyficznym zagrożeniem. W uproszczeniu chodzi o to, że ludzie odkładający zakup zimowych opon na ostatnią chwilę, często mogą działać w pośpiechu. To z kolei może sprawiać, iż nie przywiązują zbyt dużej wagi do weryfikowania miejsca zakupu… po prostu chcą szybko nabyć potrzebne opony na zimę.

Właśnie dlatego oszuści starannie tworzą podrabiane strony internetowe, których celem jest nabieranie ludzi. Ktoś może trafić na witrynę wyglądającą niemal tak, jak powszechnie lubiany serwis sprzedający opony, ale w rzeczywistości będzie to jedynie atrapa, która ma wyłudzić pieniądze! Ceny będą zaskakująco niskie, zatem chęć nabycia zimowych opon przyjdzie sama. Szkoda tylko, że nigdy nie dostaniemy opłaconego produktu.

Na tego typu strony wcale nie musimy trafiać za pośrednictwem najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej w formie Google. Powinniśmy być czujni w trakcie przeglądania wiadomości na skrzynce pocztowej, bo oszuści rozsyłają fałszywe reklamy swoich phishingowych sklepów, w który znajdują się linki do niebezpiecznych stron. Trzeba uważać również na ogłoszenia i reklamy w mediach społecznościowych, a także na komentarze pozostawiane w całym internecie – ich autorami mogą być zwykłe boty, których zadaniem jest rozpowszechnianie adresów do szkodliwych stron.

Jak informuje Auto Świat, Julia Rehberg z Centrum Doradztwa Konsumenckiego w Hamburgu wyjaśnia, że konsumenci powinni być krytyczni, zwłaszcza przy zakupie towarów sezonowych. Bez względu na to, jak kusząca jest oferta, warto dokładnie przyjrzeć się i sprawdzić sklep przed złożeniem zamówienia.

W związku z tym wszystkim, dobrze jest zachować czujność podczas zakupów internetowych. Kupowanie tanich opon na ostatnią chwilę może się okazać szybką drogą do bolesnych strat! Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o mandatach za korzystanie z nawigacji w samochodzie.

Źródło: Antyradio/Auto Świat

