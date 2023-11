Dwa razy odesłano ją z biura do domu przez „wyzywający strój”. „To rozprasza”

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, lecz wiele atrakcyjnych kobiet może się spotkać z nietypowym problemem w swoim miejscu pracy. O co chodzi? Otóż jeśli dział HR przywiązuje do tego sporą wagę, wtedy pracowniczka będzie regularnie odsyłana do domu przez… „nieodpowiedni ubiór”.

Co to właściciele znaczy, że ubranie w miejscu pracy jest nieodpowiednie? Czasem może np. chodzić o brak obuwia przeznaczonego do ochrony stóp przed spadającymi przedmiotami, ale to jest przykład związany z BHP i spełnianiem odpowiednich norm. Innym razem kwestia ubrania w miejscu pracy może dotyczyć… choćby sukienki typu bodycon, czyli takiej, która bardzo przylega do ciała i tym samym podkreśla figurę kobiety. Dlaczego to problem? Bo inni pracownicy będą rozproszeni.

Zbyt rozpraszające odzienie…

To już drugi raz, gdy tiktokerka o ksywie NotMarieDee zostaje przymusowo odesłana do domu. Nie może zostać w miejscu pracy, ponieważ pani z działu HR martwi się o to, że ubranie pracowniczki jest zbyt skąpe i rozprasza pozostałych ludzi. Na wszelki wypadek tiktokerka dopytała, czy faktycznie chodzi o to, iż ubranie jest rozpraszające, na co otrzymała zdecydowaną odpowiedz: „bardzo”.

Niestety, lecz tutaj temat robi się lekko kontrowersyjny, gdyż wielu ludzi może się potencjalnie zgodzić z tym, że czarna sukienka bodycon jest rozpraszająca, ale… nie brakuje też opinii, że podejście pani z HR jest zbyt rygorystyczne, a ta sukienka wcale nie odsłania przesadnie dużo. Ktoś nawet zasugerował w komentarzach, że to po prostu zazdrość:

Definitely a jealousy thing…

Ktoś inny napisał, że zachowanie kobiety z działu HR to przykład zazdrości, a do tego jeszcze nękania, ponieważ sam strój wydaje się być profesjonalny i odpowiednio dobrany.

This is harrassment and jealousy, you look professional and well dressed

Czy pracowniczka, która przy okazji prowadzi swój własny profil na TikToku, faktycznie ubiera się w nieodpowiedni sposób? Czy waszym zdaniem jest to taki problem, że powinna być regularnie odsyłana do domu? Jeśli macie chwilę, podzielcie się swoją opinią w ankiecie!

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy o niezwykłym więzieniu, w którym działy się niecodzienne rzeczy. O co chodzi? Po prostu okazało się, że strażnicy więzienni organizowali orgie.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!