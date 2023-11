Polska modelka została oblana kwasem. Teraz pokazała twarz

Walka z hejterami i stalkerami jest trudna i bardzo żmudna. Wiele gwiazd ma na swoim koncie walkę z psychofanami, którzy miesiącami, a nawet latami nękali ich i ich rodziny. Koszmar związany z prześladowaniem przeżyła także polska modelka – Katarzyna Dacyszyn.

Polska modelka oblana kwasem

Katarzyna Dacyszyn to polska modelka. Miała przed sobą świetlaną przyszłość, a jej kariera nabierała tempa. Nic nie zapowiadało, że coś stanie jej na drodze do szczęśliwego życia. Nagle wszystko się odmieniło. Modelka otrzymała wiadomość od pewnego mężczyzny. Było to wyznanie miłości. Treść wiadomości była przedstawiona w bardzo dziwny sposób – jak wspominała sama Dacyszyn w wywiadach, wręcz przerażający. Mimo szybkiej reakcji kobiety i zablokowania kontaktu, mężczyzny nie odpuścił. W krótkim czasie znalazł inne sposoby na kontakt ze swoją ofiarą. Później było coraz gorzej. Nie tylko SMS-y, ale też wiadomości w Internecie. Mężczyzna zdobywał informacje na temat modelki oraz ją śledził.

Po pewnym czasie Katarzyna Dacyszyn zdecydowała się zgłosić sprawę na policję. Udało się ustalić tożsamość stalkera, a sprawa trafiła do sądu. W 2016 roku tuż przed trzecią rozprawą mężczyzna w sądzie podszedł do swojej ofiary i oblał ją kwasem siarkowym! Życie modelki tego dnia zmieniło się na zawsze. Mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, a modelka ze skutkami ataku walczy do dzisiaj. Dacyszyn prowadzi Instagram, na których nie brakuje jej zdjęć. Niedawno zdecydowała się pokazać twarz, na której widnieją blizny i pozostałości po oparzeniach. Choć ma za sobą szereg skomplikowanych zabiegów i operacji to wciąż przed nią długa droga. Obecnie zajmuje się również wspieraniem osób z podobnymi doświadczeniami. Jest inspiracją dla tych, którzy nie mają odwagi walczyć ze swoimi prześladowcami.

Katarzyna Dacyszyn pokazała, jak wygląda jej twarz

Walka o powrót do zdrowia wciąż trwa. Modelka pokazała w sieci, jak obecnie wygląda jej twarz. Uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, po jakich zabiegach aktualnie jest.

7 lat walki o odzyskanie twarzy zniszczonej atakiem.

Zabiegi na blizny, przeszczepy skóry twarzy, ujednolicenie cery, przywrócenie naturalnego koloru, walka z deformacjami, uwolnienie zrostów, przywrócenie naturalnego wyglądu. [...] Lata determinacji w walce o odzyskanie dawnego wyglądu. Lata bólu, strachu, stresu i nadziei. - brzmi fragment wpisu.

Modelka otrzymała mnóstwo wsparcia od fanów, którzy od lat trzymają kciuki, aby udało jej się odzyskać zdrowie. Wielu wyrażało też dumę z jej postawy i chwaliło za odwagę.

