Oto popularne imiona w różnych krajach. Jakie królują w Polsce?

Przyszli rodzice mają często problem z wyborem imienia dla dziecka. Wiele osób stawia na oryginalność. Czasem tak bardzo chcą się wyróżnić, że wybierają imiona, których jest w Polsce dosłownie garstka. Niedawno do rejestru pewne imię zostało wpisane po raz pierwszy. Nie wszystkie jednak mogą zostać zaakceptowane przez urzędników, zwłaszcza kiedy świeżo upieczeni rodzice wybiorą dość kontrowersyjną opcję.

Podobnie jak w wielu krajach, również w Polsce nie brakuje oryginalnych imion. W dużej mierze zwraca się uwagę na brzmienie, ale także na znaczenie. Jednak czy faktycznie są one aż tak popularne, jak to się może wydawać? W ramach projektu Letter Solver zaprezentowano najpopularniejsze imiona w danym kraju.

Jakie imiona są najpopularniejsze?

Jak wynika z badań, najchętniej wybieranym imieniem w aż 17 krajach jest imię „Maria”. Dotyczy to również innej formy tego imienia. Dalej w 10 krajach dużą popularnością wśród chłopców cieszy się „Mohammed”. Tuż za nim znalazł się „Noe” – to on znalazł się na pierwszym miejscu w aż 7 krajach. Powyższe imiona mają związek z religią.

W Stanach Zjednoczonych dla nikogo zaskoczeniem nie będzie gdy usłyszy imię „Liam” oraz „Olivia”, która jest także popularnym wyborem w wielu europejskich krajach. Jakie jeszcze znalazły się na liście na naszym kontynencie? Sofia to częsty wybór dla dziewczynki, a Luca dla chłopca. Astrid natomiast króluje jako żeńskie imię w Szwecji. W Ukrainie spotkamy Annę i Artema, a w Słowenii Emę i Filipa. A co z Polską? Wybór padł na Zofię i Antoniego.

Źródło: Antyradio/Edziecko.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!