Rodzice chcą nadać córce to popularne imię. Urzędy odmawiają rejestracji

Nie każde imię spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony urzędników. Przykładem jest to, które w Polsce należy do grona najpopularniejszych.

Przyszli rodzice mają nie lada wyzwanie jeśli chodzi o wybór imienia dla dziecka. Zwłaszcza teraz, kiedy do łask wracają nie tylko dawne imiona, ale chętnie nadawane są też te oryginalne. Rodzice nie próżnują i często marzą o tym, aby ich pociecha się wyróżniała. Być może ze względu na to w Polsce pojawiło się imię, które dotąd nie widniało w rejestrach.

W Polsce mamy dość dużą swobodę jeśli chodzi o nadawanie dzieciom imion. Obecnie nie brakuje tych, jakie nosili nasi przodkowie oraz bardziej wymyślnych imion. Mimo zdecydowanie większej tolerancji na różnorodność w tym zakresie urzędnicy również muszą trzymać się określonych reguł. Z tego względu mają prawo odmówić nadania imienia, które nie jest zgodne z kilkoma zasadami.

Rodzice zachwycają się tym imieniem, a urzędy odmawiają rejestracji

Ostatnio głośno zrobiło się o jednym z polskich imion, które w zdrobniałej formie zachwyciło wielu przyszłych rodziców. Niestety zdrobnienie to jeden z punktów, które dyskwalifikuje wpisanie imienia do rejestru. Sporo rodziców chciało swojej córce nadać imię „Basia”. Forma popularna i bardzo ładna, jednak pełne imię brzmi „Barbara” i najczęściej zatwierdzane jest w takiej formie. Czy imię „Basia” może zatem zostać zatwierdzone? Wiele tutaj zależy od urzędnika stanu cywilnego. Gdy mają oni wątpliwości, zwracają się do Rady Języka Polskiego. Również w tym przypadku eksperci zajęli stanowisko:

Decyzję o wpisaniu imienia do akt podejmuje kierownik USC, natomiast opinia Rady Języka Polskiego ma jedynie charakter doradczy.[...] USC może odmówić rejestracji imienia Basia, gdyż ma ono charakter zdrobniały – czytamy.

Istnieje więc możliwość zatwierdzenia tego imienia, o ile urzędnik spojrzy na „Basię” przychylnym okiem.

