Najsmutniejsze imię dla dziewczynki. W Polsce prawie nikt go nie nadaje

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. W Polsce od paru lat panuje moda na powrót do imion, które nosili nasi dziadkowie i pradziadkowie. Wiele osób decyduje się wyróżnić swoją pociechę i nadać jej wyjątkowe i oryginalne imię. Dzisiaj mało kogo już dziwią imiona, które niegdyś z pewnością byłyby powodem do śmiechu. Obecnie mamy dużą swobodę w wyborze imienia, co nie oznacza, że wolno nam wszystko. Urzędnicy Stanu Cywilnego muszą trzymać się określonych zasad i nie są w stanie zaakceptować każdego imienia.

Wybierając imię dla dziecka, sporo osób kieruje się ich znaczeniem. Wielu wierzy, że to właśnie imię jest ściśle powiązane z osobowością człowieka. Czy to prawda, każdy powinien odpowiedzieć sobie sam, w zależności od indywidualnych wierzeń. Niemniej jednak nikt nie chciałby nosić imienia, które źle się kojarzy lub jest po prostu smutne.

Imię piękne, choć smutne

W wielu krajach, w każdym roku panuje moda na dane imię. Nie inaczej jest w Hiszpanii. W ostatnich latach chętnie dziewczynkom nadaje się tam imię Dolores. Imię jest piękne, jednak ma smutną historię i być może właśnie przez to w Polsce od 2000 roku nadano je zaledwie dwa razy. W Hiszpanii często można je spotkać w religijnym wyrażeniu María de los Dolores, co oznacza Matka Boska Bolesna. W tłumaczeniu na język polski Dolores to „pani smutku”. Osoby zwracające uwagę na znaczenie imion z pewnością dalekie są od nadania takiego imienia córce.

Imię to nosiła także Dolores Umbridge, jedna z postaci z serii książek o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling.

