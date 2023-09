Tak wygląda oznakowanie na polskiej autostradzie. „Cudem uniknąłem wypadku”

Autor nagrania postanowił udostępnić je w ramach przestrogi, ponieważ oznakowanie na polskiej autostradzie może spowodować niebezpieczne sytuacje. W tym konkretnym przypadku ze zwężeniem drogi, doszło niemal do wjechania prosto w barierki.

Autostrada A4, odcinek Gliwice-Katowice. Tak wygląda oznakowanie przebudowy. Cudem uniknąłem groźnego wypadku.

Dyskusja o niebezpiecznym odcinku na A4

Internauci natychmiast zaczęli udzielać się w komentarzach, w związku z czym można tam znaleźć sporo ciekawych wypowiedzi. Jeden z nich napisał, że jest to oczywiście „wyjątkowo nieodpowiedzialna rozbieżność między znakiem a rzeczywistością”, lecz przy okazji dodał, iż jego zdaniem „kierujący również nie jest bez grzechu”, ponieważ nie zdjął nogi z gazu, żeby dostosować się do ograniczenia 60 km/h. Na końcu zaznaczyć, że „później zgoda, przyspieszył, aby uniknąć stłuczki, ale wcześniej....”.

Jeżeli natomiast chodzi o lepsze wyjaśnienie całej sytuacji, to wśród komentujących możemy znaleźć powtarzające się wypowiedzi o tym, iż oznakowanie było prawidłowe, tylko bariera została przesunięta przez samochód z przeciwka. Innymi słowy, wszystko ma sprowadzać się do tego, że niebezpiecznie przestawione bariery mają być efektem niedawnej kolizji, więc w czasie, gdy nie doszło jeszcze do ich szybkiej naprawy, niefortunny odcinek stwarza dodatkowe ryzyko wypadku.

Na koniec przypominamy, że niedawno opisaliśmy nietypową sytuację z polskich dróg, mianowicie wściekły sprzedawca samochodu zajeżdżał drogę i ścigał ludzi po całym mieście. Przedziwne nagranie z samochodowym pościgiem, miało okazję rozgrzać internet do czerwoności!

