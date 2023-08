Nowa zabawa młodzieży. Cel? Jak najdłuższy pobyt w szpitalu

Jak donosi RadioZET.pl, grupa nastolatków trafiła do szpitala, lecz w całej historii przeraża coś zupełnie innego… otóż oni chcieli trafić pod opiekę lekarzy i zostać pod nią możliwie najdłużej. To taka nowa zabawa z TikToka!

Wszyscy byliśmy kiedyś młodzi oraz uczestniczyliśmy w przeróżnych grach i zabawach. Tylko czy ktoś z was kiedykolwiek interesował się formą żartu, polegającą na celowym trafieniu do szpitala i pozostawaniu tam jak najdłużej?

W mediach społecznościowych pojawił się „genialny” trend wśród młodzieży. To tak zwany challenge lub po prostu wyzwanie. Chodzi o to, żeby przyjąć jak największą dawkę paracetamolu, a następnie zostać hospitalizowanym. Jeżeli ktoś się zastanawia w jakim celu, to odpowiedź jest niezwykle prosta: zabawę wygra ta osoba, która możliwie najdłużej pozostanie w szpitalu.

Paracetamol challenge

Kiedyś ludzie grali w szachy, ale to zbyt nudne dla współczesnej młodzieży. Dzisiaj media donoszą o czymś znacznie bardziej wyrafinowanym, mianowicie o paracetamol challenge. Niedawno trend ujawnił się w Wielkiej Brytanii, a konkretniej mówiąc w Southampton. To właśnie tam grupka nastolatków wylądowała w szpitalu na własne życzenie.

Zgodnie z ustaleniami, młodzi ludzie specjalnie doprowadzają do przedawkowania paracetamolu, ponieważ wiedzą, że w wyniku zatrucia mogą trafić do szpitala. To z kolei jest ich celem, a najbardziej interesuje ich pozostanie pod opieką lekarzy dłużej, niż będzie to miało miejsce w przypadku kolegów, ponieważ oznacza to wygranie zabawy.

Takie praktyki są szkodliwym społecznie oraz niebezpiecznym zajęciem i nawet brytyjska policja zaczęła ostrzegać rodziców. Nie dość, że paracetamol challenge stanowi zagrożenie dla uczestników takiej rozrywki, to jeszcze zajmowane jest miejsce w szpitalu, które mógł wykorzystać ktoś inny. Nie mówiąc już o ew. wzywaniu karetki, bo… dla zabawy się zatruliśmy.

