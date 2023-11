Egipt to wciąż popularny kierunek wśród Polaków jeśli chodzi o wybór miejsca na urlop. Turystów kuszą nie tylko piękne widoki, zabytki, ale także klimat. Wielu Polaków do Egiptu wybiera się zimą, głównie z uwagi na wysoką temperaturę, jaka panuje w tym kraju.

Podczas wycieczki do Egiptu nie może zabraknąć piramid w Gizie. To obowiązkowy punkt niemal wszystkich turystów. Gdy jesteśmy na urlopie i emocje biorą górę, łatwo stracić czujność. I właśnie na to tylko czekają oszuści, którzy często zaczepiają turystów właśnie w okolicach piramid. Maja różne sposoby, ale jeden stał się na tyle popularny, że trafił na jedno z nagrań, które następnie zostało opublikowane na TikToku.

Tak oszukują turystów w Egipcie

Egipt przyciąga nie tylko Polaków. W okolicach najsłynniejszych punktów można zaopatrzyć się w liczne pamiątki, ale też trafić na oszustów. Na swoim tiktokowym profilu użytkownik o pseudonimie @sealontour, pokazał filmik, w którym wyjaśnił, jak działa popularne obecnie oszustwo w Egipcie.

Na nagraniu widzimy, jak w pewnym momencie podchodzi do niego mieszkaniec kraju i zagaduje. W ten sposób usypia jego czujność. Następnie mówi mu, że go kocha i wręcza „prezent”. Jest to chusta zapakowana w foliowe opakowanie. Zawsze jest miło, jak ktoś podaruj nam upominek, jednak sprawa zaczyna się komplikować z chwilą gdy obdarowana przez Egipcjanina osoba zaczyna paczkę otwierać. Wówczas sprzedawca proponuje pomoc w założeniu chusty. To już nie jest w ramach uprzejmości. Za taką usługę, żąda zapłaty! Jak można się domyślać, zwrotu nie przyjmuje, bo przecież towar jest już rozpakowany. Albo więc niczego nieświadomy wcześniej turysta zapłaci, albo dojdzie do słownych przepychanek.

Autor nagrania stanowczo odradza przyjmowania jakichkolwiek prezentów. Od razu gdy ktoś do nas podejdzie i zaoferuje jakikolwiek „upominek”, należy odmówić. Na nagraniu słyszymy, jak tiktoker znacząco kiwa ręką i odmawia wzięcia zapakowanej chusty. Odmowa nie jest łatwa, jednak trzeba mieć na uwadze, że w większości przypadków takie sytuacje mają na celu nic innego, jak tylko oszukanie turystów.

Źródło: Antyradio/O2.pl

