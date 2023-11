Jak zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie? Włóż to za kaloryfer

Co prawda jakiś czas temu padały rekordy gorąca na Syberii i mieliśmy okazję pisać nawet o prawdopodobnym rekordzie temperatury na Ziemi, ale… zimą oczywiście u nas wciąż jest zimno, a ludzie szukają różnych sposobów na oszczędzanie. Właśnie dlatego w sieci pojawiają się materiały tworzone na zasadzie: „wystarczy jeden prosty trick”.

Chcesz zmniejszyć rachunki? „Wystarczy jeden prosty trick”

Jeśli ktoś żyje na tym świecie choćby kilka lat, to prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że życie jest proste i właśnie dlatego na wszystko da się znaleźć tanie, łatwe, skuteczne rozwiązania. Chcecie przykładu? Nie ma sprawy! Życie jest proste, bo 6-letnia youtuberka z łatwością kupiła sobie dom za 8 mln dolarów.

Skoro wszystko jasne, to w końcu możemy przejść do najważniejszej kwestii. Dostawcy gazu prawdopodobnie znienawidzą twórcę tego niezwykle taniego i łatwego w realizacji rozwiązania. Musicie zaopatrzyć się w folię aluminiową, a potem oderwać spory fragment. To nie koniec! Wspomniany fragment należy umieścić tuż za grzejnikiem w domu.

Dlaczego ktoś miałby decydować się na takie działania? Ponieważ ma to być skuteczny sposób na oszczędzanie. Chodzi o wykorzystanie takiego ekranu do odbijania ciepła emitowanego z grzejnika, które ma być lepiej oddawane do pomieszczenia. Niektórzy owijają folią np. karton, żeby taka konstrukcja przeznaczona do optymalizacji cieplnej w budynku zyskała na stabilności oraz ogólnej wytrzymałości. Warto jeszcze wspomnieć, że w sklepach można się zaopatrzyć w profesjonalne ekrany zagrzejnikowe.

Korzystając z okazji przypominamy, że wielu ludzi chce uniknąć „uciekania ciepła z domu” i rezygnuje z wentylowania pomieszczeń w okresie zimowym. Dążenie do ograniczania swobodnego przepływu powietrza w budynku, często może się przekładać na istotne pogorszenie jakości powietrza oraz wysokie stężenie dwutlenku węgla, co z kolei ma negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Jakby tego było mało, słaba wymiana powietrza często przyczyni się do nagromadzenia wilgoci, która skrapla się na różnych powierzchniach oraz powoduje wykwity pleśni na ścianach.

Źródło: Antyradio/TikTok

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!