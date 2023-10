Kolejny polski taksówkarz przyłapany na braniu narkotyków. Wideo obiegło sieć

Po internecie krążą nagrania, które ukazują kierowców taksówek z Warszawy. Całość ma negatywny wydźwięk, ponieważ w interpretacji wielu ludzi, mogło tu dojść do zażywania zakazanych substancji. Przykładowo, jeden z filmików pokazuje taksówkę, natomiast w środku jest kierowca zajęty… wysypywaniem czegoś, a także dzieleniem tego na porcje. To nie wszystko!

Fot. @NaDrogachSwietokrzyskie/facebook.com

Później można zaobserwować, że kierowca się pochyla i najpewniej wciąga nosem to, co wcześniej rozsypywał i dzielił. Media społecznościowe zostały rozpalone do czerwoności, bo zdaniem internautów jest tu spore prawdopodobieństwo tego, że taksówkarz zażywał narkotyki. Na nagraniu ludzie dostrzegają, iż kierowca taksówki po prostu wciąga biały proszek. Trzeba jednak zaznaczyć, że policja nie ustaliła tożsamości tej osoby, a do tego nie ma pewności co do tego, że proszek to faktycznie narkotyk.

Ludzie są zaniepokojeni

Na nagraniach widać, że zaparkowane samochody są odpowiednio oznaczone i mają numery boczne, a wszystko po prostu wygląda na taksówki ze stolicy. Niezależnie od tego, czy są to mężczyźni np. korzystający z aplikacji do przewożenia ludzi, czy też nie, ostatecznie wszystko sprowadza się do jednej rzeczy. Ludzie są zaniepokojeni tym, że widać jak stojąc w osiedlowych uliczkach, ktoś wciąga niezidentyfikowany proszek, a potem prawdopodobnie przewozi w takim stanie klientów.

Podinspektor Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji stwierdził, że nagranie po prostu jest bardzo niepokojące. W związku z tym zostało przekazane do poszczególnych komend rejonowych i wydziałów ruchu drogowego.

Fot. @deZeZed/twitter.com

Po sieci krąży jeszcze drugie nagranie, na którym także widać zachowania, które nie wskazują na nic dobrego. Zdecydowana większość osób dostrzega tam kolejną sytuację z potencjalnym zażywaniem narkotyków. Wnioski internautów są takie, że jeśli tego typu praktyki są powszechne, to po prostu strach wsiadać do taksówek.

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy również o tym, iż pewien kierowca był tak pijany, że zabrakło skali w alkomacie! Zwracaliśmy uwagę także na to, że na A1 wciąż odbywają się „wyścigi”.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!