Z chodnika zaczęły wychodzić krokodyle. Ludzie się śmiali

W Polsce czasem jakiś kret zawita do ogródka, a innym razem będą to np. mrówki w kostce brukowej. Co natomiast powiecie na krokodyle żyjące pod chodnikiem? Takie rzeczy tylko w Indiach.

Jak donosi New York Times, grupka mężczyzn z Indii dokonała zdumiewającego odkrycia. Wszystko zaczęło się od dziwnych dźwięków, które wydobywały się… jakby z chodnika. Oczywiście na początku nikt nie traktował tego ze śmiertelną powagą, a największą motywacją do zbadania sprawy, mogła być zwykła ludzka ciekawość.

Szczelina w chodniku skrywała niespodziankę

Chodnik był popękany i w końcu ktoś postanowił tam zajrzeć. Takiego efektu raczej nikt się nie spodziewał, bo w środku ukrywały się krokodyle! Wszystko wskazuje na to, że gady po prostu żyły sobie pod chodnikiem i miały się zaskakująco dobrze.

Nie można było o tym zwyczajnie zapomnieć i zdecydowano się na interwencję, a w sieci udostępniono nagranie z akcją łapania „podziemnych krokodyli”. Wszystko okazało się niezwykle interesujące dla okolicznych gapiów, którym dopisywał humor.

Oglądaj

W chwili, gdy wściekły gad walczy o swoją wolność, nagle pojawia się druga sztuka, która wykorzystuje okazję do ucieczki. Być może mieszkańcy Polski byliby przerażeni, ale w Indiach wzbudziło to co najwyżej salwę śmiechu.

Na dole ukrywał się jeszcze jeden krokodyl, lecz nie udało się tego dobrze uchwycić na tym materiale wideo. Jeżeli uważnie się przypatrzycie, to faktycznie pod walczącym gadem widać jeszcze jedną sztukę, która leży w bezruchu. Czasem zwierzęta potrafią szokować, a my całkiem niedawno pisaliśmy m.in. o niedźwiedzicy, która została „aresztowana”.

