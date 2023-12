To wesołe nagranie wywołało oburzenie. Ojciec ledwo się ruszał [WIDEO]

Trendy z TikToka są bardzo popularne wśród ludzi. Być może to dlatego są nagrywane już niemal w każdym miejscu, a szpital nie będzie tu żadnym wyjątkiem.

Jak donosi m.in. serwis Dexerto, ten filmik z TikToka może wzbudzać zróżnicowane reakcje u ludzi. Chodzi o robienie popularnego wyzwania internetowego w szpitalnym pomieszczeniu, w którym znajduje się schorowany ojciec.

Po TikToku od jakiegoś czasu krąży tzw. „ceiling challenge”, czyli w tłumaczeniu na polski „sufitowe wyzwanie”. Sprawa jest dość prosta, ponieważ chodzi o przyklejanie telefonu do sufitu, żeby dzięki temu móc nagrać zabawny filmik z tańczeniem i po dodaniu muzyki, mieć swego rodzaju teledysk.

Czy wyzwania z TikToka w szpitalu to dobry pomysł?

Wiele osób jest zachwyconych odwiedzinami ojca, przy okazji których rodzina postawiła na zabawę i humor, zamiast na sztywne zachowanie i smutne miny. Można znaleźć sporo komentarzy, w których ludzie dzielą się swoimi entuzjastycznymi ocenami.

Mimo tego, pojawiły się również okazjonalne głosy krytyki, bo czy w dzisiejszych czasach naprawdę musimy wszędzie robić tiktokowe wyzwania? Czy nawet w szpitalu trzeba nagrywać zabawne filmiki z dodaną muzyką, a potem publikować je w internecie? Wygląda na to, że trendy z TikToka są dziś niemal tak ważne, jak dostęp do powietrza.

To tak nieodpowiednie i zarazem tak dobre. Bądźcie błogosławieni

Nie, to jest wredne, on jest chory i moim zdaniem nie powinniście tego robić, ale mam nadzieję że przynajmniej już się czuje lepiej

Czasami poczucie humoru pomaga ludziom w szybszym powrocie do zdrowia! Zignorujcie hejterów, którzy tego nie rozumieją

To jest super!!!

Jeśli macie chwilę, dajcie znać co o tym myślicie za pomocą głosu w ankiecie. Być może nagrywanie zabawnych filmików w szpitalach jest odpowiednim kierunkiem, bo tak jak napisano w jednym z internetowych komentarzy: „poczucie humoru pomaga ludziom w szybszym powrocie do zdrowia”. Z drugiej strony, podobno w naszym kraju istnieje pewnego rodzaju niechęć do częstego uśmiechania.

Źródło: Antyradio/Dexerto/TikTok

