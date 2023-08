Robert Makłowicz w dubbingu popularnej gry? Fani ruszyli z petycją

Kilka dni temu podczas konferencji Showcase THQ Nordic zaprezentowano światu nowy zwiastun Gothic Remake. Podczas prezentacji pojawił się nawet kucharz Snaf. Na premierę gry prawdopodobnie będzie trzeba poczekać do przyszłego roku, jednak już teraz polscy fani sugerują, kto świetnie sprawdziłby się w dubbingowej wersji słynnego kucharza.

Fani ruszyli z petycją

Znany polski kucharz Robert Makłowicz to nie tylko ikona w kulinarnym świecie, ale także ulubieniec wielu Polaków. Nic więc dziwnego, że fani, którzy wyczekują na Gothic Remake w roli Snafa widzieliby właśnie jego. Obawiając się, że produkcja nie pójdzie tym tropem, ruszyli z petycją. Jej celem jest nie tylko przekonanie graczy, że wybór Makłowicza to strzał w dziesiątkę, ale też nakłonienie samego kucharza do pojęcia współpracy z grą no i przekonanie producentów, że to odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku.

Otwieram petycję, której celem jest przykucie uwagi oraz przekonanie wybitnego polskiego filantropa, podróżnika i krytyka kulinarnego, Pana Roberta Makłowicza, do użyczenia swojego głosu dla postaci kucharza Snafa z gier Gothic oraz Gothic 2 Noc Kruka w polskiej wersji językowej. Zwracamy się też z prośbą do twórców Gothic Remake, zarządu studia THQ Nordic, aby również zaangażowali się w naszą inicjatywę i zatrudnili do roli Snafa jako aktora głosowego Pana Makłowicza w polskiej wersji językowej, w przypadku Jego zgody. - czytamy na stronie petycji.

Dodatkowo autor zwrócił się do polskiego wydawcy, zarządu firmy PLAION z prośbą o przychylenie się do wniosku. Liczba podpisów przekroczyła 4 tysiące.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!