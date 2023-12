Robot brutalnie zaatakował człowieka. To nie pierwszy taki przypadek?

Sztuczna inteligencja podzieliła społeczeństwo. Jedni uważają, że to świetny sposób, aby ułatwić ludziom życie, a inni obawiają się, że roboty zastąpią człowieka w niemal każdej dziedzinie. Sceptycznie do tego podchodzą także niektórzy muzycy. Co ciekawe sam Elon Musk jakiś czas temu mówił o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Czy teraz jego przewidywania zaczynają się sprawdzać?

Robot brutalnie zaatakował pracownika

Czy grozi nam bunt maszyn? Być może jest to jeszcze za dużo powiedziane, ale jak podają media, przed dwoma laty doszło do poważnego wypadku z udziałem robota. Co ciekawe miało to miejsce właśnie w fabryce Tesli należącej do Muska. Do wypadku miało dojść w 2021 roku w fabryce Gigafactory niedaleko Austin w Teksasie. Jak dowiedział się „Daily Mail”, jednego z pracowników miał zaatakować robot służący do przenoszenia świeżo odlanych aluminiowych części samochodów. Inżynier Tesli miał wprowadzać modyfikacje w oprogramowaniu dwóch innych zepsutych robotów. Niespodziewanie został zaatakowany przez robota. Całe zdarzenie owiane jest tajemnicą. Media przedstawiają je jako „brutalne i krwawe”. Pracownik miał zostać mocno poraniony. Według relacji świadków robot wbił inżynierowi w plecy i ramię metalowy chwytak. Mężczyźnie udało się samodzielnie uwolnić z rąk robota, a w wyniku ucieczki miał stoczyć się specjalną rynną do zbierania złomu kilka stóp w dół. A co stało się z robotem? Innemu pracownikowi udało się go wyłączyć za pomocą przycisku awaryjnego.

Nie wiadomo, co było przyczyną ataku robota na człowieka. Wiele osób twierdzi, że nie był to jedyny taki przypadek. Niektórzy twierdzą, że już wcześniej występowały podobne problemy z robotami, jednak nie były odnotowywane w oficjalnych raportach.

Źródło: Antyradio/Next.gazeta.pl/Daily Mail

