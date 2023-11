Znany ksiądz uderza w pracujące matki. „Stanie pani na sądzie przed Bogiem"

Niektóre słowa nigdy nie powinny paść, zwłaszcza z ust księdza, a tych, które wywołują skandal, jest coraz więcej. Ostatnio jeden z księży, który znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, odniósł się do pracujących matek. Jak można się spodziewać, jego wypowiedź nie była łagodna.

Ksiądz Michał Woźnicki znany jest z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. Co ciekawe duchowny nie powinien głosić, kazać ani sprawować sakramentów, bowiem jest objęty oficjalnym zakazem Kościoła. Nie liczy się jednak z zakazami i robi to co chce. W tym przypadku chętnie wygłasza swoje poglądy, a te mówiąc wprost, są dość kontrowersyjne.

O księdzu Michale Woźnickim słyszało już wielu. Duchowny zdobył popularność swoimi kontrowersyjnymi poglądami. Wypowiadał się już na temat osób publicznych, a także poszczególnych grup społecznych. Teraz za cel obrał sobie pracujące matki.

Ksiądz Michał Woźnicki uderza w pracujące matki

Każda osoba doskonale zdaje sobie sprawę, że pieniądze z nieba nie spadają i aby je mieć trzeba je zarobić. Oczywiście życie byłoby piękniejsze, gdyby każdy człowiek, zamiast na pracy mógł skupić się na sobie i na swoich dzieciach jak to sugeruje słynny ksiądz. Z pewnością wiele kobiet bardzo chciałoby obrać taki scenariusz, jednak życie nieco odbiega od bajki i aby móc utrzymać dzieci trzeba pójść do pracy. Innego zdania jest wspomniany wcześniej ksiądz. Otóż niedawno duchowny w sposób pogardliwy i lekceważący wypowiedział się na temat pracujących kobiet, które ą matkami.

Do kontrowersyjnej wypowiedzi doszło w czasie pielgrzymki z Olsztyna do Gietrzwałdu. Duchowny został zapytany przez jedną z wiernych o jego zdanie na temat studiujących, a następnie pracujących kobiet. Słowa księdza odbiły się szerokim echem w mediach, oczywiście odpowiedzi udzielił w charakterystyczny dla siebie sposób.

Po co studiować? Żeby pracować. A gdzie będzie pani pracować. Nie przyjdzie pani do pracy, bo będzie chorowała na grypę. Na dzisiaj czy jutro znajdą zastępstwo. Ktoś mnie zastąpi. Natomiast w pewnych obowiązkach, które każdy z nas spełnia, jesteśmy niezastępowalni. Nie ma zastępstwa w spełnieniu obowiązków rodzica. Dla stania się rodzicem Pan Bóg powołał instytucję małżeństwa. Małżeństwo jest po to, żeby się rodziły dzieci – mówił ks. Woźnicki.

Kontrowersyjne wypowiedzi księdza oburzają także Kościół

Ksiądz nie zapomniał też dodać, że dla kobiety najważniejsze powinno być macierzyństwo. Zwrócił uwagę, że obecnie wiele kobiet skupia się na spełnianiu się w sferze zawodowej. Takim osobom pogroził bożym sądem.

W pracy będzie pani lekarzem. Jeżeli w małżeństwie zaniedba pani obowiązkowi matki, stanie pani na sądzie przed Bogiem za niezrealizowanie obowiązku stanu. Które obowiązki, jeśli kobieta jest lekarką, żoną i matką, stoją wyżej w hierarchii Pana Boga? Obowiązki matki. A które dopominają się największej uwagi? Obowiązki służbowe.

Kontrowersyjne wypowiedzi księdza nie tylko oburzają społeczność, ale także sam Kościół. Duchowny należał niegdyś do zakonu salezjanów, jednak został z niego wydalony. W marcu 2023 roku Woźnicki otrzymał pismo z Watykanu, w którym został oskarżony o herezję. Obecnie trwa proces wydalenia księdza z Kościoła.

